朱立倫親美說 王金平：國民黨「親美友日和中」
面對國民黨主席朱立倫日前訪美，發表親美談話和「九二共識沒有共識」等言論，以及近日的黨內縣市首長提名風波，前立法院長王金平22日表示，國民黨很早以來就定調為「親美友日和中」，這也是我們目前國家處境的該有做為，至於黨內的縣市長提民，他尊重並接受。
王金平和前國民黨主席江啟臣、前副主席郝龍斌、前國民黨秘書長李乾龍等在三重出席「2022（壬寅年）兩岸共祭人文始祖伏羲典禮」。
對於朱立倫日前訪美，王金平指出，國民黨很早以來就定調為為「親美友日和中」，也延續此路線繼續努力。因此，應該在進一步跟美國建立良好關係的同時，也能跟日本有好、跟中國大陸能夠和善和平，這樣子才是我們目前國家處境該有的做為。
至於朱立倫表示「九二共識沒有共識」，王金平僅簡短回應稱，「那是他的看法我們給予尊重。」
談到黨內縣市長人選提名、初選，以及前立委柯志恩有望代表國民黨出戰高雄市場，王金平說，身為黨員，尊重黨中央的決定，接受並給予支持，她（柯志恩）說明天要來拜訪我，那我也接受她的邀請。
同樣對於國民黨親美、親中路線議題，江啟臣受訪指出，親美、和陸、更愛台灣，這是他本身長期以來的主張。他進一步強調，國民黨選擇的是價值，不是選邊，這個價值就是捍衛中華民國，也應該更廣為國人所了解，並讓其他國家、政黨清楚的了解到。
江啟臣說，國民黨主張在捍衛中華民國及愛台灣的基礎上，來進行對外關係和兩岸關係，因此，我們長期以來跟美國保持密切的的夥伴關係，同時也主張兩岸和平。
因此，對於民調及外界看法，江啟臣認為，民調因不同調查結果、方法，結果也會不同，「我覺得參考就好」。回到國民黨本身，他認為，更重要的還是藉由各項議題、具體事證，提出黨的核心價值，和證明國民黨是愛台灣的政黨。
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