梁振英：「愛國者治港」天經地義、「一國兩制」保繁榮
前香港特首、現任中國大陸全國政協副主席梁振英，近日在香港表示，「一國兩制」是可行、有生命力的、保住香港繁榮穩定，且強調「愛國者治港」是天經地義。
據央視新聞報導，梁振英在香港受訪時表示，25年來「一國兩制」在香港成功實踐，保持香港的繁榮穩定，一系列事實證明，「一國兩制」是科學、可行、有生命力的。他強調25年來「在中央支持下」，香港多次戰勝危機，依然保持著國際金融、航運、貿易中心地位，「一國兩制」在香港的實踐取得了舉世公認的成功，「一個國家、兩種制度、『港人治港』、高度自治這個我們解決香港問題的方針，我們取得全面成功，保住了香港的繁榮穩定」。
對於北京要求「愛國者治港」，梁振英稱這是天經地義。他表示，「由於我們得到國家的高度信任，能夠根據基本法實行高度自治，行政長官、選舉委員會、立法會等等這些組成治港班子的人員裡面，都是香港本地的居民，這個是在中央高度信任、高度授權情況底下的一種安排，也說明我們『愛國者治港』更有必要」。
梁振英並指出，看好粵港澳大灣區的未來，大灣區裡廣東城市，給香港各行各業、各個年齡層的朋友的機遇是疊加的機遇，「十四五」規劃，「香港各個年齡層，尤其是我非常關心的香港的青年大學畢業生，他們將來個人的事業發展有更廣闊的舞台」。
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