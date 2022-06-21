香港元朗電力設施起火 多地電力供應暫停

由於香港中華電力元朗擴業街供電設施起火爆炸，使屯元天大規模停電。香港警方呼籲，受影響香港市民請保持鎮定，並留意政府相關部門適時公布的消息。

據星島網，中華電力表示，21日晚7時11分，元朗宏樂街朗屏8 號附近中華電力一條電纜橋起火，估計影響元朗、天水圍及屯門一帶電力供應。事件中並沒有人受傷，中華電力對受影響客戶深表歉意，中電正進行搶修，會優先供電予緊急服務例如醫院及鐵路。

屯門、元朗、天水圍多處地點皆停電，更有多宗困在電梯裡的事件，消防處呼籲市民避免乘搭電梯。此外，多處交通燈失靈，元朗公路街燈亦沒有亮燈，車輛需要開車頭大燈於漆黑中行駛。另外，天水圍站整個車站一度沒有電力，店舖沒有任何燈光。而屯門醫院、博愛醫院及天水圍醫院亦受停電影響，急診室維持運作，但部分緊急病人有可能需要轉送其他醫院。

晚上10時，天水圍站對面的交通燈、燈飾恢復供電，有市民不禁歡呼「亮燈儀式呀」。

港鐵晚上近8時宣布，荃灣西至屯門站恢復供電，屯馬線列車服務陸續恢復正常。天水圍站電力供應亦已恢復，可重新開放服務乘客。此外，輕鐵服務不受影響。

警方指出，已加派人手於受影響地區維持治安，元朗及屯門警區服務亦維持正常，市民如有需要可致電警方或向區內巡邏人員求助。

香港特區政府表示，因應元朗擴業街的火警及其引起的停電事故，元朗民政事務處晚上已開放朗屏社區會堂以及天暉路社區會堂作臨時庇護中心予有需要的市民使用。

香港民政處會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。康文署亦表示，受到停電事故影響，區內包括元朗體育館、鳳琴街體育館等多個場地21日晚提早關閉。

香港消防處表示，目前仍在滅火，呼籲受影響地區市民避免坐電梯。如市民受到隨風飄散的煙霧或異味影響，應關閉門窗及保持鎮定。入境處則指出，受供電影響，元朗智能身份證換領中心暫停服務。