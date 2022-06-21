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談香港故宮定位 館長吳志華：非北京分館

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
香港故宮館長吳志華認為香港故宮非北京故宮分館，北京故宮院長王旭東則認為，香港故宮是北京故宮延伸。圖為香港故宮入口處。（新華社）
香港故宮館長吳志華認為香港故宮非北京故宮分館，北京故宮院長王旭東則認為，香港故宮是北京故宮延伸。圖為香港故宮入口處。（新華社）

香港故宮即將在22日開館，即將揭開該館館藏以及北京故宮豐富借展品的面紗，對此香港故宮館長吳志華強調，香港故宮並非北京故宮分館，也要與台北故宮不同；而北京故宮院長王旭東則表示，香港故宮是北京故宮的延伸。

據中新社21日刊出的專訪，對於香港故宮文化博物館的定位，吳志華強調其並非北京故宮的分館，也要與台北故宮不同。他還表示，聘請香港本地設計師黃炳培（又一山人）及6位多媒體藝術家參與展覽設計，「是從香港角度展示故宮特點，希望觀眾到訪時能有不同於北京故宮和台北故宮的感受」。

吳志華並提到，香港跟故宮其實淵源很深，晚清部分紫禁城內的文物流出，輾轉之間於1950年代出現在香港的拍賣市場，香港有一批人出面協調，幫助這些國寶回流。香港還有一批收藏家在1950年代至1970年代收藏了很多中國古代文物，通常只收不賣，當中很多是保護中華傳統文化的有心人，後來也有很多人把收藏捐贈予北京故宮博物院。此次香港故宮的展品中，「有的就是由香港收藏家捐贈，我們重新從故宮博物院將其帶回香港展出」。

就對外合作方面，吳志華強調文化交流是香港故宮的一個重點，「我們創館的理念中（除了）有一條是弘揚中國優秀傳統文化以外，促進世界文明對話也是我們的重點」。包含把中國文化包括故宮文化到世界傳播，把中國文化和世界觀眾連接起來，「所以將來我們希望有些展覽是在香港故宮做完以後，我們希望把它安排到其它博物館展出。我們的優勢就是我們的團隊非常國際化，我們的同事都是幾十個人在美國、在英國、在歐洲工作，有些是在台灣，其它地方都有，所以有一些網路是可以利用的」。

至於香港故宮跟北京故宮的關係，他強調雙方不但是戰略合作，更是「兄弟館」的關係，「我們的關係是我中有你，你中有我」，且未來還會舉行許多合作。

而據港媒星島日報報導，正在香港訪問的王旭東指出，香港故宮館由籌備到落成歷時五年，適逢香港回歸二十五周年，是大陸送給香港的重要禮物。他強調，「香港故宮館承載的使命不是北京故宮的全部，而是北京故宮的延伸」、作為面向世界的窗口，他認為兩者實質是互補關係。至於設立香港故宮的目的，他指出要讓香港市民對中華五千年文明增添認同與歸屬、以及做為文明交流對話的場所和視窗。

北京故宮 故宮 香港

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