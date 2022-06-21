美涉疆法案今上路 陸商務部：將造成新疆「強迫失業」

美國《維吾爾強迫勞動預防法》於21日正式生效。根據該法，美國海關和邊境保護局將大陸新疆地區生產的全部產品均推定為所謂「強迫勞動」產品，並禁止進口與新疆相關的任何產品。陸商務部發言人21日發表談話反駁，美方指控新疆強迫勞動與事實不符，並稱該法實質將剝奪新疆個群眾的勞動權與發展權，早成「強迫不勞動」，阻礙新疆發展。

商務部指出，美方以「人權」之名，行單邊主義、保護主義、霸凌主義之實，嚴重破壞市場原則，違背世貿組織規則。該做法是典型的經濟脅迫行為，嚴重損害中美兩國企業和消費者切身利益，不利於全球產業鏈供應鏈穩定，不利於全球通脹緩解，不利於世界經濟復甦。中方對此堅決反對。

商務部提及，大陸明令禁止強迫勞動。新疆各族群眾勞動就業完全自由平等，且權益依法得到有效保障。2014年至2021年，新疆城鎮居民可支配收入由人民幣2.3萬元增至3.76萬元；農村居民可支配收入由約人民幣8,700元增至1.56萬元。到2020年底，絕對貧困問題得到歷史性解決。

商務部進一步表示，目前在新疆大部分地區棉花播種綜合機械化水平超過98%，所謂「強迫勞動」根本與事實不符。美國以「強迫勞動」為由實施涉疆產品全面禁令，實質上是剝奪新疆各族群眾的勞動權、發展權，會造成事實上的「強迫不勞動」，導致其被迫失業甚至返貧。

商務部呼籲美方應立即停止政治操弄和歪曲攻擊，立即停止侵害新疆各族群眾權益，立即撤銷全部涉疆制裁打壓措施。中方將採取必要行動，堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護新疆各族人民的合法權益。在當前世界經濟面臨高通脹、低增長的形勢下，希望美方多做有利於產業鏈供應鏈穩定和經濟復蘇的事，為深化經貿合作創造條件。

稍早，陸外交部發言人汪文斌回應相關問題指出，新疆存在「強迫勞動」原本就是「反華勢力為抹黑中國大陸炮製的彌天大謊」，同新疆棉花等產業大規模機械化生產、新疆各族人民勞動權益得到切實保障的事實完全相反。他痛批美方試圖以所謂「法律形式」在新疆製造「強迫失業」，在全球推行同中國脫鈎，這充分暴露了美國打著人權的旗號破壞人權、打著規則的旗號破壞規則的霸權本質。中方對此予以強烈譴責和堅決反對。