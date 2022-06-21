就職倒數 李家超：讓香港年輕人對國家感到驕傲
香港第六屆特首李家超將於7月1日就職，同時也是香港回歸25周年。據央視報導，李家超在近日受訪時強調，要充分發揮一國兩制優勢，並改善住房問題、擴大就業等，讓年輕人提升競爭力，「希望他們變成很成功的一代人，對香港感到驕傲，對國家感到驕傲。」
李家超指出，在施政方面，香港在這（未來）五年是由治及興的一個重要階段，所以重點會是發展經濟、改善民生。他說，要把社會整體的利益在發展裡面分享，每一個人都可以享受到關愛共融、多元發展的關鍵五年。
對於住房、就業問題，李家超說，會全面提速、提效和提量，增加供應量，壓縮土地開發、房屋供應方面的程序，縮短整體供應時間；同時，展開教育和培訓課程，讓年輕人提升競爭力，鼓勵年輕人放寬視野，擴大就業範圍，尤其是抓住粵港澳大灣區建設帶來的機遇。
就一國兩制，李家超認為，過去25年，一國兩制方針在香港得以成功落實，雖然經過一些風風雨雨，但香港在經歷每一次挑戰後都變得更有韌性和動力。
他強調，「國家作為特區最強的後盾，也是香港解決問題裡最重要的力量。我對香港可以處理好不同的風險充滿信心。」
李家超說，香港要充分發揮一國兩制優勢，提升國際競爭力，更好、更快融入國家發展大局。
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