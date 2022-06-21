紐時稱 美國應振興軍力、設專項基金增強台灣拒止能力

中共軍力愈來愈強，近來陸續與加拿大、澳洲等國軍機發生衝突。「美國研究中心」研究員阿什利．湯申德在「紐約時報」撰文，稱以美軍為首的西方軍事力量已不在亞太地區佔有優勢，呼籲美國加大投資振興軍力，包括建立專項基金增強台灣的拒止能力。

觀察者網譯自紐時的這篇文章細數近來共軍的「種種惡行」，包括五月南海國際水域上空，一架中國戰鬥機在澳洲軍用偵察機前方突然轉向並釋放金屬薄片，隨後這些薄片就被吸入澳軍機的發動機。

還有中國有計畫地跟蹤美國軍艦，其空軍還愈加頻繁地襲擾台灣（地區）和日本領空，其海監部門也經常騷擾菲律賓、馬來西亞和印尼的船隻。最近幾周，中國戰鬥機多次靠近遂行聯合國授權行動的加拿大軍機，有時還對加拿大飛行員豎中指。

文章稱，隨著中國武裝力量的實力、水準和信心逐漸增長，以美軍為首的印太威懾力量正日漸式微，以美軍為首的西方軍事力量已不在亞太地區佔有優勢。

目前美軍在日本有大約5.5萬名軍事人員，在韓國有2.8萬名。還有數千人部署在澳洲、菲律賓、泰國和關島。但自20世紀50年代以來，這種態勢幾乎沒有發生任何變化。由於預算不足、左支右絀以及華盛頓缺乏對華共識，重振美國亞太軍力的計畫進展的並不順利。

文章稱，美國軍力分散在世界各地，而中國卻可以集中力量於本國周邊地區，中國目前擁有全世界規模最大的海軍和亞洲規模最大的空軍，以及令人歎為觀止的龐大導彈庫，這些軍備旨在阻止美國在爆發危機時向西太平洋投射軍力，贏得未來可能發生的衝突。

文章說，美國過去幾十年專注於中東衝突，妨礙了美國在亞洲軍力的發展，從現在和長期來看，中國是一個比俄羅斯大得多的安全威脅。

為了扭轉局面，美國必須優先考慮來自中國的威脅，美國應該儘快擴大「太平洋威懾計畫」，更廣泛地部署兵力，改善後勤、防空以及其他措施，加強美國在夏威夷以西的軍力，減小美軍遭受中國遠端導彈打擊的機率和增加他們在危機中的行動靈活性。

美國還可以將駐紮在關島的攻擊型潛艇從5艘增加到6艘，擴大美國海軍在太平洋的行動規模，並向該地區部署更先進的戰鬥機、軍艦、無人機和遠端導彈，以加強其在該地區的軍力。

同時，加大投資與各國合作，加強其在亞洲的軍事實力，為澳洲、日本和印度提供更先進的軍事裝備和技術能力，並向澳洲和日本分享知識產權，支持兩國在本土製造遠端導彈，並建立專項基金增強台灣地區的拒止能力。