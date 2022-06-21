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游錫堃擬訪捷克 國台辦：敦促有關國家恪守一中原則

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。（央視截圖）
大陸國台辦發言人馬曉光。（央視截圖）

有消息指出，立法院長游錫堃可能拜訪捷克。對此，國台辦發言人馬曉光21日回應，游錫堃作法是拉攏反華勢力謀獨，同時也敦促有關國家堅守一個中國原則，停止向台獨勢力發出錯誤訊號。

馬曉光指出，游錫堃是清單載列的「台獨」頑固分子，他竄訪有關國家，搞所謂「議會外交」的目的是拉攏外部反華勢力搞「台獨」。

馬曉光表示，陸方敦促有關國家政府和議會議員恪守一個中國原則，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，停止為「台獨」勢力從事分裂國家行徑提供舞台和支持。

有媒體報導，民進黨立委們正分別籌劃出國參訪。其中，游錫堃預計在7月中下旬回訪捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）。目前正密切規劃，同時唯恐陸方掣肘，讓該行程產生變數，因此選擇在適當時機才對外公布。

馬曉光 台獨 游錫堃

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