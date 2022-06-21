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中國男排抵菲律賓　爆多人確診無法出賽

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國排球協會發布通報。取自中國排球協會網站
中國排球協會發布通報。取自中國排球協會網站

中國男子排球隊近期正在參加世界排球聯賽，在結束首周於巴西的巴西利亞站賽事後，全隊於17日晚抵達菲律賓，準備參加奎松站比賽，但據中國排協20日通報，由於男子排球隊18日入境菲律賓後，多人抗原檢測呈現陽性，無法湊齊人數參加22日對陣法國的比賽，被視為棄權。

據中國排球協會官網20日發布《關於中國男排參加世界聯賽情況的通報》。中國男排18日入境菲律賓後，多人抗原檢測結果呈陽性。

通告指出，「得知檢測結果後，中國排協第一時間與國際排聯溝通，協調隊伍複檢及後續參賽事宜。經複檢，多人確診感染新冠。」

中國排協聲明，由於賽事組委會關於「確診陽性運動員須隔離滿5天」的規定，中國男排無法湊齊至少6名上場運動員，參加原定22日15時舉行，對陣法國的比賽，中國隊被視為棄權，被判0-3告負。

中國排協強調，將積極做好感染人員治療康復工作，並與國際排聯保持密切溝通，協調做好隊伍後續參賽工作。

在此之前，中國男排剛以3-0，爆冷擊敗了世界第一巴西隊，取得世界排球聯賽首勝，全隊狀態正佳。

排球 菲律賓 巴西

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