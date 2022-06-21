習近平「國師」鄭永年：過去十年中國政治層面發生巨大變化

習近平的「經濟國師」鄭永年接受陸媒專訪表示，過去十年中國發生深刻變化，當中政治層面發生的巨大變化最具意義。

香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年接受環球時報專訪談及中共十八大（2012年）大陸的發展。他說，一個國家的外部崛起是內部崛起的延伸，而內部崛起的主要標誌，並不僅僅是國內生產總值的增長，而是它所踐行的一套制度的崛起。

譬如，近代英國等歐洲國家的崛起就是新制度的崛起，而二戰後美國的崛起也是一種新制度的崛起。

他說，十八大後，中國發生深刻變化，這是巨變，當中以政治層面發生的巨大變化最具意義。西方經常能看到中國經濟的巨變，因為經濟有明確的、可量化的數字；一些人也能看到扶貧等社會層面的變化，因為中國中產群體的擴大、貧困人口的減少也有可見的指標來衡量。但是，十八大以來中國在政治和制度層面的變化經常為國際研究者所忽略。

鄭永年指出，十八大讓中國現代化道路模式更加清晰和成熟，也為那些既要發展、又尋求政治獨立的發展中國家提供了一種可能的模式選擇，這具有非常巨大的意義。

近代以來，中國到底應該採用什麼樣的政治制度、走怎樣的現代化道路，曾經是不清晰的。由於在中國文明中，經濟的管理和發展也是政府職責的一部分，倘若完全照搬西方的制度，一旦政府無法有效運轉，社會和經濟領域的治理也會出現問題，其帶來的後果將會比在西方更為嚴重。

鄭永年說，西方一些學者總是說，中國只有經濟改革，沒有政治變革。這是不對的，改革開放以來，中國奇跡般地同時實現了可持續的經濟增長和可持續的社會穩定—很少有國家能做到這一點—而這兩者正是在可持續的制度支撐和引導下實現的。

談到「共同富裕」部分，鄭永年表示，一個國家能跨越「中等收入陷阱」、成為富裕國家，已經很難了，要（實現）共同富裕，就更難了。即使英美這樣的發達國家，也有非常明顯的社會不公平現象，進而導致了近年來民粹主義的崛起。

現在接近實現共同富裕的國家大多是一些體量較小的國家，比如北歐等福利社會國家，或是新加坡這樣的城市國家。這意味著中國要實現可持續發展、成為一個發達且共同富裕的國家，會面臨更多挑戰。

他說，在這個複雜的過程中，中國最應該吸取的是英美等國現在民粹主義興起、社會不穩定的教訓。共同富裕不是「劫富濟貧」，也不是簡單地「分大餅」。中國應該在過去40多年的基礎上，既追求經濟增長，也必須確保社會穩定，並從社會長期和總體利益來思考這一問題。