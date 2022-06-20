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路透：特斯拉汽車7月起暫被禁止駛入北戴河

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
6月8日有網友在社交平台爆料，成都當地交警採取分流措施，除了特斯拉電動汽車，其他汽車都能進入成都。（微博視訊截圖）
6月8日有網友在社交平台爆料，成都當地交警採取分流措施，除了特斯拉電動汽車，其他汽車都能進入成都。（微博視訊截圖）

路透披露，特斯拉汽車將從7月1日起，被禁止駛入北戴河至少兩個月。這是繼六月八日大陸國家主席習近平訪問成都時，警方禁止特斯拉開上街後，第二次公開禁止特斯拉進入「政治禁區」。

路透報導，提供訊息的是一不願具名的地方交警人員。這名消息人士沒有提到特斯拉汽車被暫時禁止駛入北戴河的原因，但稱這項決定涉及到國家事務。

特斯拉目前尚未就路透的置評請求做出回應。

每年7月中下旬和8月上旬，中共政治的「北戴河時間」總是備受矚目。雖然中共在2003年取消北戴河辦公制度，但現任和前任領導人暑期在北戴河休養的慣例一直延續。他們在度假之餘碰頭、溝通，並就當下問題交換看法，這就是外界俗稱的「北戴河會議」。

今年秋天中共廿大將召開，而此次北戴河會議，被視做敲定政治局人選的重要會議。

習近平6月8日到四川省眉山市考察，據微博傳出消息，成都當地交警採取分流措施，不准特斯拉電動車進入成都市區。有分析指應是當局防止事關國安的敏感數據外洩。

8日當天，當地交警採取分流措施，引發關注。據網友反映，交警當日於蜀都大道和一環路分流，其他汽車都能通過上述兩路進入成都，但特斯拉電動車不能。

華爾街日報曾於去年3月報導，中國大陸政府下令限制軍隊人員和重點國企的員工使用特斯拉汽車，理由是擔心特斯拉汽車收集的數據可能導致國家安全資訊洩露。

特斯拉 中共 習近平

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