快訊

地震影響？滿州雷霆操演雷霆2000火箭彈爆炸 民眾驚恐要求說明

台積電股價500元失守 今年市值蒸發5兆元

台灣考招制度換湯不換藥？3關鍵字看美國名校怎麼做

離岸風電帶動　前5月僑外投資金額翻倍

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
台灣近年積極發展風力發電。報系資料照
台灣近年積極發展風力發電。報系資料照

在離岸風電帶動下，據經濟部投審會20日公布數據顯示，2022年1到5月核准僑外投資金額計42億9,560萬8,000美元（折合約新台幣1,288億6,824萬元），年增116.2%。

投資件數方面，經濟部投審會指出，1到5月核准僑外投資件數為909件，較上年同期減少15.83%。

但對於金額大增，投審會表示，主要係因核准荷蘭商海龍控股（NP HAI LONG HOLDINGS B.V.），以新台幣200億4,539萬9,880元增資海龍控股股份有限公司，並轉投資設立海龍二號風電股份有限公司及海龍三號風電股份有限公司，經營離岸風力發電廠，及丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以新台幣105億6,343萬4,743元，對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案所致。

另今年1到5月，核准核准新設公司件數為521件，新設公司投資金額2億8,361萬8,150美元(折合新台幣約85億854萬元)。

新南向方面，1到5月核准新南向國家來台投資件數為207件，年減6.33%，投(增)資金額計3億229萬9,000美元(折合新台幣90億6,897萬元)，年增5.78%，投資來源地主要為新加坡、泰國及馬來西亞

陸資來台投資方面，今年1到5月累計核准23件，年增53.55%，投(增)資金額計875萬7,000美元(折合新台幣2億6,271萬元)，年減51.83%。

對外投資方面，1到5月准(備)對外投資件數222件，年增33.73%；投(增)資金額計28億190萬4,000美元(折合新台幣840億5,712萬元)，年增64.60%，主要投資案有核准緯創集團旗下緯穎以4億美元增資美國子公司，和台北富邦商銀以約新台幣60億元，取得韓國HYUNDAI CARD CO., LTD. 10%股權等。

對中國大陸投資方面，1到5月核准投資件數為156，年減11.86%，核准投(增)資金額計14億4,864萬4,000美元(折合新台434億5,932萬元)，年增33.13%。

馬來西亞 荷蘭

延伸閱讀

迎接綠電時代／解方2…科技布局 打造台灣氫谷

全民權證／華新 鎖定長天期

2050淨零排放 中市府推529專案落實減碳

官員捲入綠能蟑螂弊案 監院彈劾並糾正文資局

相關新聞

港府新團隊 李家超稱自己選的

大陸國務院昨公布第六屆香港政府主要官員的任命，香港候任特首李家超昨下午即率新團隊亮相。李家超說，人都是他選的，但北京有提...

陸媒：大陸「反導試驗」多次成功 攔截成功率提升

大陸國防部宣佈，中國在境內進行了一次陸基中段反導（反飛彈）攔截技術試驗，試驗達到預期目的。大陸官媒稱，大陸已多次成功實施...

陸4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華

面對美中矛盾加劇，中國大陸外交部19日發表4萬字長文，列出21點「美國對華認知中的謬誤」，並逐條一一回應「事實真相」。對...

二十大前整肅？ 中共新規嚴控領導配偶、子女經商

為加強對組織紀律的管理，據新華社報導，中共中央辦公廳近日印發新規，進一步要求中共官員防範廉政風險，促進「家風建設」，其中...

大陸宣布：陸基中段反導攔截技術試驗成功

大陸國防部19日晚宣布，6月19日晚，中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。這一試驗是防禦性...

港政界新話題／李家超的動態 林鄭月娥的清零

在由北京國務院任命後，香港新一屆政府就算正式組成，只等七月一日上馬。香港這屆政府最大關注點，當然是首度在「愛國者治港」定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。