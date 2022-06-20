離岸風電帶動　前5月僑外投資金額翻倍

在離岸風電帶動下，據經濟部投審會20日公布數據顯示，2022年1到5月核准僑外投資金額計42億9,560萬8,000美元（折合約新台幣1,288億6,824萬元），年增116.2%。

投資件數方面，經濟部投審會指出，1到5月核准僑外投資件數為909件，較上年同期減少15.83%。

但對於金額大增，投審會表示，主要係因核准荷蘭商海龍控股（NP HAI LONG HOLDINGS B.V.），以新台幣200億4,539萬9,880元增資海龍控股股份有限公司，並轉投資設立海龍二號風電股份有限公司及海龍三號風電股份有限公司，經營離岸風力發電廠，及丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以新台幣105億6,343萬4,743元，對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案所致。

另今年1到5月，核准核准新設公司件數為521件，新設公司投資金額2億8,361萬8,150美元(折合新台幣約85億854萬元)。

新南向方面，1到5月核准新南向國家來台投資件數為207件，年減6.33%，投(增)資金額計3億229萬9,000美元(折合新台幣90億6,897萬元)，年增5.78%，投資來源地主要為新加坡、泰國及馬來西亞。

陸資來台投資方面，今年1到5月累計核准23件，年增53.55%，投(增)資金額計875萬7,000美元(折合新台幣2億6,271萬元)，年減51.83%。

對外投資方面，1到5月准(備)對外投資件數222件，年增33.73%；投(增)資金額計28億190萬4,000美元(折合新台幣840億5,712萬元)，年增64.60%，主要投資案有核准緯創集團旗下緯穎以4億美元增資美國子公司，和台北富邦商銀以約新台幣60億元，取得韓國HYUNDAI CARD CO., LTD. 10%股權等。

對中國大陸投資方面，1到5月核准投資件數為156，年減11.86%，核准投(增)資金額計14億4,864萬4,000美元(折合新台434億5,932萬元)，年增33.13%。