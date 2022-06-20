陸媒：大陸「反導試驗」多次成功 攔截成功率提升

大陸國防部宣佈，中國在境內進行了一次陸基中段反導（反飛彈）攔截技術試驗，試驗達到預期目的。大陸官媒稱，大陸已多次成功實施陸基中段攔截試驗，說明中國已經掌握了中段反導攔截相關技術，攔截成功率、可靠性都有了比較大的提升。

大陸國防部19日深夜公布，中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，並指這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。

環球時報旗下樞密院十號官方帳號指，這並不是中國軍方第一次宣佈成功進行陸基中段反導試驗。在此之前，中國軍方曾四次公佈「成功進行陸基中段反導試驗」。包括2010年1月11日，2013年1月27日，2018年2月5日，2021年2月4日。

此外，2014年7月23日，中國國防部新聞局稱，中國在境內進行了一次陸基反導技術試驗，試驗達到了預期目的。不過與此前幾次不同，這次沒有提及是在哪個階段進行攔截。

報導稱，反導（反飛彈）攔截技術按發射地分為陸基、海基和天基，分別指反導系統在陸地、海上和天空發射。

陸基中段反導，首先要搞清楚彈道飛彈飛行的三個階段。第一個階段是初段，或者叫上升段，從飛彈點火升空算起到末級發動機停機為止。第二個階段是中段，從末級發動機關機開始，到飛彈再入大氣層為止。第三個階段為末段，也叫再入段，也就是再入大氣層到落地這個飛行階段。

通常而言，上升段的飛彈速度慢、軌跡單一，攔截技術難度最小，對己方的附帶傷害小。但此時導彈往往還處於對手領土或領空範圍內，需要突破重重防禦，實際上非常難以實現。

而第三段的再入段的飛彈飛行速度極快，洲際飛彈的彈頭再入速度可達15-20馬赫，而且此時彈頭已經與彈體分離，不但體積小，而且可能釋放假彈頭等干擾手段，攔截起來也非常困難。即便攔截成功，飛彈殘骸也可能落在本國領土上造成附帶傷害。

因此中段攔截就成為針對中遠端飛彈乃至洲際飛彈最重要的技術手段。在彈道飛彈飛行中段實施攔截，時間相對來說比較長，但由於此時飛彈的彈道高度比較高，所以攔截起來仍有相當難度。

報導說，中國已多次成功實施陸基中段攔截試驗，說明中國已經掌握了中段反導攔截相關技術，攔截成功率、可靠性都有了比較大的提升，對於中國打造完整可靠的反導體系具有十分重要的現實意義。

可以作為對比的是，美國陸基中段反導系統的主力—地基攔截彈（GBI）攔截成功率一直堪憂。不久前美國國會報告才狠批該系統至今沒有形成可靠的戰鬥力。

此外，中國國防部發佈的消息中提到「中段反導試驗是在中國境內進行，不針對任何國家」，說明中段反導技術是為保障國家戰略安全而打造的國家導彈防禦體系的重要一環，同時這個體系與中國的防禦性的軍事戰略是一致的，不針對其他國家。