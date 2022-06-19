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美軍五大軍種聯合演習 塞班島布置東風導彈模型

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸052D型的長沙艦日前透露曾與三艘美艦對峙47小時。（搜狐）
大陸052D型的長沙艦日前透露曾與三艘美艦對峙47小時。（搜狐）

美軍「勇敢之盾-2022」正在南海及周邊演習，這項演習針對解放軍而來，美軍還在塞班島佈置類似中國「東風」系列導彈的全尺寸戰術模型。

陸媒中宏網報導，「勇敢之盾-2022」參演兵力包括整個印太地區的美軍部隊，包括美國海軍、海軍陸戰隊、陸軍、空軍、太空部隊和特種作戰部隊等五大軍兵種，參演戰機超過200架，參演兵力超過13000人。參加演習的海軍艦艇編隊包括美國海軍「林肯」號和「雷根」號航母打擊群，連同「的黎波里」號兩棲攻擊航母所在的兩棲戒備大隊。

中宏網引述美媒消息，根據太平洋司令部的介紹，本次演習強化了太平洋地區各軍兵種聯合作戰能力和全球力量投送能力。值得一提的是，在本次演習中，美軍還在塞班島佈置類似中國東風系列導彈的全尺寸戰術模型。

這也是美軍時隔5個月以後，再次在中國周邊海域舉行「三航母」演練。今年1月22日前後，美國海軍曾出動「卡爾·文森」號航空母艦、「林肯」號航空母艦，以及「美國」號兩棲攻擊艦，在菲律賓海舉行了演習。

報導稱，演習隨後「林肯」號和「卡爾·文森」號航母就結伴進入南海。其編隊的水面艦艇曾一度逼近西沙，與中國海軍長沙艦等編隊近距離對峙。

長沙艦副艦長施軍日前接受陸媒採訪時透露當時長沙艦在南海與外艦對峙47小時的經過。他說，有國外軍艦（美阿利伯克級驅逐艦）一共三艘突然從三個方向抵近西沙島礁，馬上就要突破12海里領海線，長沙獲報後緊急趕赴現場水域，拉響警報，進入一級戰鬥部署狀態，快速做好導彈接電等作戰準備，同時通過中文和英語對他們進行驅離，雙方對峙了47個小時，那三艘軍艦才離開。

「關島每日郵報」日前報導，這次演習的背景就是「中國試圖擴大其在印太地區的外交和軍事形象」。相關媒體稱，美軍出動如此規模的艦隊，就是對中國的警告。

美軍「勇敢之盾─2022」日前在關島等周遭水域的演習。（中宏網）
美軍「勇敢之盾─2022」日前在關島等周遭水域的演習。（中宏網）

演習 美軍 海軍

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