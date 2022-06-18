聽新聞
test
0:00 / 0:00
連戰因病住院 大陸國台辦：已致意並表達慰問
中國國民黨前主席連戰近日傳出因病住院治療。對此，大陸國台辦發言人馬曉光18日表示慰問。
據大陸國台辦18日晚間新聞稿指出，「大陸方面十分關心連戰先生的身體健康，已向連戰致意並表達慰問，同時祝願他早日康復，平安順遂」。
此前，傳出連戰因身體不適住進台大醫院加護病房，連戰辦公室主任彭國省表示，連戰現已轉入一般病房，目前身體正在調養中。
近日因國民黨主席朱立倫在美發言引發國民黨內路線與九二共識論戰，連戰通過親信張榮恭表示，國民黨兩岸路線本已十分清晰，便是基於九二共識、反對台獨，推動兩岸和平、共同發展、互利融合，應該善加發揚強化，而非引發黨內沒有必要的爭議，如此對台灣有利，助人民安居樂業。此外，連戰向來認為，從1992年兩岸香港會談及雙方函電往來，可知兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」，才能開啟兩岸協商的新時代。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言