連戰因病住院 大陸國台辦：已致意並表達慰問

今年的6月15日是中國國家領導人習近平的生日，在這一天。他不僅和普亭通電話，並向世人展示「中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持」，而且由他親自簽發的一條不尋常的軍事政策，

2022-06-18 20:46