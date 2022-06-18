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連戰因病住院 大陸國台辦：已致意並表達慰問

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為2005年4月29日，前往大陸進行「和平之旅」的國民黨主席連戰在北京大學演講，受到兩岸各界矚目。記者胡經周／攝影
圖為2005年4月29日，前往大陸進行「和平之旅」的國民黨主席連戰在北京大學演講，受到兩岸各界矚目。記者胡經周／攝影

中國國民黨前主席連戰近日傳出因病住院治療。對此，大陸國台辦發言人馬曉光18日表示慰問。

據大陸國台辦18日晚間新聞稿指出，「大陸方面十分關心連戰先生的身體健康，已向連戰致意並表達慰問，同時祝願他早日康復，平安順遂」。

此前，傳出連戰因身體不適住進台大醫院加護病房，連戰辦公室主任彭國省表示，連戰現已轉入一般病房，目前身體正在調養中。

近日因國民黨主席朱立倫在美發言引發國民黨內路線與九二共識論戰，連戰通過親信張榮恭表示，國民黨兩岸路線本已十分清晰，便是基於九二共識、反對台獨，推動兩岸和平、共同發展、互利融合，應該善加發揚強化，而非引發黨內沒有必要的爭議，如此對台灣有利，助人民安居樂業。此外，連戰向來認為，從1992年兩岸香港會談及雙方函電往來，可知兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」，才能開啟兩岸協商的新時代。

連戰 國民黨 國台辦

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