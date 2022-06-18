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第二位漢族一把手 陸僑務辦主任潘岳轉任國家民委

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
潘岳長期在大陸環保部門任職，近年轉到統戰部門，如今成為第二位國家民委漢人身分的一把手。（圖／取自「長安街知事」微信公眾號）
潘岳長期在大陸環保部門任職，近年轉到統戰部門，如今成為第二位國家民委漢人身分的一把手。（圖／取自「長安街知事」微信公眾號）

中共再傳部委首長人事異動，中共中央統戰部副部長、大陸國務院僑務辦主任的潘岳，已出任中共國家民族事務委員會黨組書記，成為該機構1978年改組以來第二位漢族一把手。

據大陸國家民委微信公眾號，6月18日下午，中共中央組織部有關官員出席大陸國家民族事務委員會領導幹部會議，宣布中共中央的決定：潘岳任中共國家民族事務委員會黨組書記。潘岳稍後料將獲任大陸國家民族委員會主任一職。

公開資料顯示，1978年大陸國家民委改組以來，一把手都是少數民族擔任，包含回族的楊靜仁、王正偉，蒙古族的楊晶、巴特爾、朝鮮族的李德洙以及維吾爾族的司馬義．艾買提。直到2020年陳小江開始首度以漢人擔任此職，這次接任的潘岳則延續漢族一把手的情況。

潘岳出生於1960年，目前是中共十九屆中央候補委員，2020年10月出任中共統戰部副部長、大陸國務院僑務辦公室主任。此前，他曾多年在大陸環保部門任職，期間力推多項環保舉措，曾多次掀起「環保風暴」，引起廣泛關注。他也曾提到，「與西方發達國家不同，如果我們在環保問題上犯錯誤，不可能走回頭路」。

6月17日一起調整的中共中央部委人事，還有倪虹任住房和城鄉建設部黨組書記、羅文任國家市場監督管理總局黨組書記、宋志勇任中國民用航空局黨組書記，郝平任北京大學黨委書記、龔旗煌任北京大學校長。

中共 北京大學 國務院

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