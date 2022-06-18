向台灣發送威脅信號？ 習近平簽署軍事行動《綱要》意欲何為

今年的6月15日是中國國家領導人習近平的生日，在這一天。他不僅和普亭通電話，並向世人展示「中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持」，而且由他親自簽發的一條不尋常的軍事政策，從這一天開始生效。

這條政策就是試行版的《軍隊非戰爭軍事行動綱要》（以下簡稱「綱要」）。中國官媒在第一時間報導了習近平簽署該綱要的消息，但是沒有透露具體內容。

官媒的說法

據包括「新聞聯播」和《解放軍報》在內的中國官媒報導，《綱要》共6章59條，主要對中國軍隊的基本原則、組織指揮、行動類型、行動保障、政治工作等進行了系統規範，為軍隊遂行非戰爭軍事行動提供法規依據。《解放軍報》在報導中指出，《綱要》「著眼有效防範化解風險挑戰、應對處置突發事件，保護人民群眾生命財產安全，維護國家主權、安全、發展利益，維護世界和平和地區穩定，創新軍事力量運用方式，規範軍隊非戰爭軍事行動組織實施，對有效履行新時代軍隊使命任務具有重要意義。」

對此，中國官媒《環球時報》英文版發表報導稱：中國軍隊可以防止地區不穩定局勢的溢出效應影響中國，保護石油等戰略物資的重要運輸路線，或保護中國的海外投資、項目和人員。

攻打台灣：中國版的「特別軍事行動」？

中國官媒對這一軍隊最新政策綱領的報導大多局限於上述內容。專注中國議題的德國網絡媒體China Table發表分析文章寫導：「雖然沒有公開《綱要》的相關內容，官方的新聞報導也很短，但是它帶來的影響確實深遠的」。曾經在中國從事多年記者職業的作者拉多斯基（Michael Radunski）在文中分析稱，習近平簽署的這份《綱要》為中國人民解放軍有效保護國家主權、安全和海外發展利益創造了法律基礎。但同時「軍隊非戰爭軍事行動」這樣的說法讓人難免想起如今俄羅斯的語術。因為無論是克里姆林宮還是政府代表，他們在描述眼下這場俄羅斯對烏克蘭發起的戰爭時，從來不用「戰爭」二字，而是說這是一次「特別軍事行動」。

拉多斯基認為，這就讓習近平新簽署的這份《綱要》和目前的烏克蘭局勢有許多可比之處。他引用專家的話寫導：「烏克蘭對於俄羅斯來說的意義，就相當於台灣對於中國」。

文章分析稱：仔細觀察，《綱要》中的措辭確實會讓人緊張。傾向於采取非戰爭但有助於確保國家主權的軍事行動。從北京的角度來看，對台灣的進攻正是如此：確保國家主權的行動。畢竟，該島被認為是一個叛逃的省份，不可分割地屬於中國大陸。根據這種解釋，就不會牽涉到對另一個國家的攻擊。這一行動將更像中國國內警察的一次行動。共產黨甚至認為讓台灣回歸祖國是一種民族責任。習近平對此深信不疑。

拉多斯基指出，「非戰爭軍事行動」（MOOTW：military operations other than war）這樣的說法，讓北京可以把台海衝突不稱之為傳統意義上戰爭。按照這種說法，這將是一場國內的爭端。同時也是對國民黨內戰的結束。

台灣國策研究院分析師郭育仁博士也持類似觀點，他在接受澳大利亞ABC新聞采訪時表示：「我認為這絕對是對普亭『特別行動』措辭的復制」。在俄羅斯入侵烏克蘭後，這份《綱要》「向台灣、日本和南海周邊國家發出了一個非常有威脅的信號。」

中國境內的「非戰爭軍事行動」

同時，也有不少輿論聲音認為習近平最新簽署的這份《軍隊非戰爭軍事行動綱要》更多的是針對中國大陸的內部局勢。經歷了六四民主運動鎮壓的人權活動者楊建利在推特上發文稱：「如果有人不明白何為『非戰爭軍事行動』的話，六四天安門屠殺就是其中典型的一類。」

推特用戶「WorldOnWeb3」則指出：「很多人傾向認為發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》和台灣有關，我感覺有點牽強，我傾向和唐山有關。如果軍隊要介入地方掃黑除暴，那可能意味著地方政法系統，要迎來一場暴風雨般的洗禮。」署名為「官場觀察工作室 昭明」的推特用戶則指出：「軍隊非戰爭軍事行動綱要，後邊還有一括號（試行），這意味著草案只要常委會不同意，就可以更改。軍事行動要經常委會批准，就等於剝奪了軍委主席對內調兵權。」

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