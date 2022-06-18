港人怨取得專案身分難 陸委會：「窄門」通往永生

陸委會執行「香港人道援助關懷行動專案」已經將近兩年，近期有媒體報導，不少港人表示，取得「專案」身分困難以及與我官員聯繫不順，對此陸委會引述聖經賦予「窄門」通往永生意涵，強調人道救援港人機制已協助多位港人，但也還要兼顧國家安全，才能行遠致穩。

近日港媒大公文匯網報導，指出，有港人提到雖獲准在台就業居留，但仍感到惶恐不安，因即將面臨護照過期問題，屆時將淪為無國籍人士，或會遭遣返回港，不少在台港人就因身分問題已「二次流亡」到西方，遭形容是「二次打擊」。

另據報導者報導，許多港人原本期望透過台港服務交流辦公室，尋求來台庇護的協助，但是交流辦的機制形塑了兩道窄門，包含「熱線」撥打過程「會繞圈」，再加上語言落差，不少尋求庇護的港人在跟熱線專員交涉數次後放棄申請。第二道窄門是聯審當中摸不清的關卡。有港人提到，聯審的過程如在雲霧裡走過，他曾遞交證明文件、自述和面談，但只在最後收到陸委會通知申請獲批；事前不知道標準為何、成功機會大不大。

對於上述報導提到的援港機制問題，陸委會18日傍晚回應指出，交流辦成立近兩年來，已循相關運作機制協助多名港人在台安身立命，「同仁除盡心盡力做好安置照顧，更犧牲休息時間努力學習廣東話及心理諮商技巧以求不斷精進關懷工作」。

陸委會稱，上述報導選擇性及刻意編派不是，且未秉新聞專業核實，先有預設立場的報導，對此無法苟同。

陸委會強調，推動港人人道援助工作，不能僅憑一股腦的熱血，同時也要關照到國家安全、個案隱私等面向，才能行穩致遠，更透露「交流辦曾多次接到可疑的探詢電話」，「倘若援助機制遭有心人士滲透，屆時才是親痛仇快、真正的求助無門」。

陸委會稱，聖經賦予「窄門」通往永生的意涵，將與交流辦「續秉初衷，公私協力精進相關機制，繼續做好通往自由民主國度的守門人」。