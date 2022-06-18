台海非國際水域下一步？陸學者：北京或將推外艦報備制

大陸外交部公開表態稱「台灣海峽非國際水域」，對此有大陸學者認為，未來可能會有「合理的管轄」，尤其對帶有威脅性跟挑戰性的外國軍艦，北京或將推出進入台海的報備制。

港媒「香港01」18日刊出對上海東亞研究所助理所長包承柯的專訪，針對大陸外交部此前公開駁斥以美國海軍內規的「國際水域」界定台海，包承柯認為，此舉是對台灣局勢所做的主權闡述，依據北京理解，海峽兩岸都是中國一部分，各有12浬領海，加上專屬經濟區200浬，而台灣海峽最窄處約70浬、最寬約220浬，專屬經濟區的主權管轄是中國大陸政府。

包承柯認為，大陸外交部「台海非國際水域」之說「應該是經過認真研究思考和嚴格論證過程的官方說法」，其目的需要讓美國接受國際秩序，在此框架下尊重沿海國家的主權範疇，做其應該做的事。如果美國侵犯沿海國家權益的話，就應該要受到譴責。

他強調，「台灣海峽既不是公海，也不是國際水域，需要中國政府做出管轄，過去中國政府沒有這麼明確做出判斷，這次是很明確的判斷」。他研判今後在此水域經過，若是涉及主權範圍，將會有一些合理的管理，「特別是外國軍艦」，至於「何謂合理的管理」？包承柯表示，要做什麼都要經過報備、清楚了解，他認為，今後北京或將祭出報備制度。