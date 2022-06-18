快訊

鐵道局7日內連出2包 交長震怒要求調查、嚴懲

中重症+402例 6歲男童打1劑BNT隔日確診變重症

病例數較昨降2.8%！本土+5萬3643、境外+64 增181人死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稱中國第三艘航艦應命名「唐山艦」 惹怒胡錫進封網友

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸第三艘航空母艦17日上午舉行下水命名儀式，不少網友在胡錫進微博中留言稱，應該把這艘新航艦命名為「唐山艦」，惹怒胡錫進。（截圖自胡錫進微博）
大陸第三艘航空母艦17日上午舉行下水命名儀式，不少網友在胡錫進微博中留言稱，應該把這艘新航艦命名為「唐山艦」，惹怒胡錫進。（截圖自胡錫進微博）

中國大陸第三艘航空母艦17日上午舉行下水命名儀式，經中共中央軍委批准，命名為「福建艦」。環球時報前總編輯胡錫進當晚在微博發文稱，「我同意這樣的猜測：第三艘航母本應該叫江蘇艦，但是跳過江蘇、浙江，直接叫福建艦，就是敲山震虎，警告台獨」。

不料，這則發文下方的評論區隨後就有不少網友留言稱，應該把中國這艘新航艦命名為「唐山艦」，惹怒胡錫進晚間11時許再度發文稱，他看到後，就直接把這些人給「拉黑了」（封鎖）。胡錫進隨後刪除這則發文。

儘管胡錫進封殺這些留言，但還是有網友持續留言稱，「唐山也臨海，叫唐山艦不是更有震懾力嗎？」「那應該叫唐山號，好好嚇嚇蔡英文」「哪怕第四艘下水，也保護不了唐山四女孩」。還有網友建議，這艘航母就該命名為「唐山女孩艦」。

唐山四名女孩本月10日在一家燒烤店用餐，卻無端遭到一群惡霸公然騷擾並痛毆。事件發生至今已經超過一周時間，但官方一直未公布事件後續調查結果，而且沒有這四名女孩現況的任何公開訊息，唐山更採取各種手段阻擾媒體前往唐山挖掘事件真相。

鳳凰網微信公眾號17日發表一篇題為「唐山團夥圍毆女子案還有『慘烈後續』？公眾關切應得到合理回應」的文章稱，公眾追問看到的視頻中四位被打女孩，有三位不知下落與安危，深切關切其現狀如何。

大陸網友們列舉出一系列可疑跡象，包括：

一、事發後，受害者始終沒有發聲，也沒有常見的「領導探望傷者」的報導？受害者現在到底在哪裡？情況怎樣？

二、有一段地點不詳的視頻，顯示不斷有人在一個巷子口獻花。視頻搭配文字稱，這是當時被打女子被拖入的路口，當地人正在自發獻花紀念「遇害者」，「懂的人都懂」。視頻披露的地點到底是否為案發地？所指的後果是否真實存在？

不過鳳凰網這篇文章隨後已經刪除。

針對網路諸多傳聞，中國新聞周刊17日晚間報導，收治受傷女孩的華北理工大學附屬醫院表示，關於網路上被打女子已經死亡的傳言，「應該肯定是沒有」。但院方以保護患者隱私為由，仍不願透露女子目前具體情況。

大陸第三艘航空母艦17日上午舉行下水命名儀式，但許多大陸民眾更關心的是，公權力究竟何時才能真正保護婦女的人身安全。新華社
大陸第三艘航空母艦17日上午舉行下水命名儀式，但許多大陸民眾更關心的是，公權力究竟何時才能真正保護婦女的人身安全。新華社

胡錫進 福建

延伸閱讀

河南：「天降紅碼」與「維穩焦慮」

陸外交部強調非國際水域後 胡錫進：台海今後會更緊張

唐山群毆女子事件／「她們需要公道」 官媒罕見群起怒批

朱立倫指九二共識是「沒有共識的共識」 胡錫進：國民黨態度倒退

相關新聞

唐山打人案／自稱主嫌哥哥願花100萬私了 網怒了

日前網路傳出唐山打人主嫌陳繼志的哥哥在網路上錄製視頻道歉稱，願意花100萬元人民幣(約14.9萬美元)跟被打女孩私了的叫...

唐山打人案 記者被無端扣留、警摟脖逼下跪

唐山在打人事件全貌未清，輿論仍高度關注被打女子的傷勢之際，當地以疫情防控為由，要求到當地的人士上車前「人車合影」，有到當...

003航母命名福建艦是劍指台灣？中網友：懂得都懂

中國大陸第三艘航空母艦下水命名儀式17日上午在中國船舶公司江南造船廠舉行。經中共中央軍委批准，將這艘航艦命名為「福建艦」...

軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口

中國第三艘航空母艦「福建艦」昨天下水，引發外媒關注，外媒報導多認為這代表中國重大的軍事進步，並稱這是縮小中美軍事差距的分...

台學者解析第三個歷史決議 習近平傳達長期執政訊息

中共即將召開20大，外界預料中共總書記習近平可能繼續執政。學者指出，透過分析中共「第三個歷史決議」，可以看出他傳達為何能...

胡錫進：003本應叫江蘇艦 就是在警告台獨

中國大陸完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦「福建艦」17日下水命名，環球時報特約評論員胡錫進指出，「福建艦」下水讓中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。