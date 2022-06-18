防「港獨」 港新版教科書稱：香港從不是英國殖民地

《南華早報》日前報導，香港新版教科書將告訴香港學生「這座城市從來都不是英國的殖民地」，引起西方媒體關注。對此，香港第一屆立法會主席范徐麗泰接受《環球時報》專訪時指出，這是中國的一貫立場。西方媒體大肆炒作這一議題，潛在意圖是推動「香港曾是殖民地，有自決權並可尋求獨立」的政治敘事。

《南華早報》指出，將提供香港中四學生使用六套新「公民與社會發展教科書」，其中三家出版商編寫、共四套教科書中寫道「香港從來都不是英國的殖民地，因為中國政府從來沒有承認不平等條約，也沒有放棄對這座城市的主權」。

《環球時報》稱，部分教科書則以補充資料說明「殖民地與殖民統治」的區別，指如果一國家宣布一地區為該國殖民地，該國家就享有該地區的主權和治權。但如果一國家對一地區實行殖民統治，「只擁有該地區的治權，並不擁有主權」。

資深中國歷史教師表示，1990年代及之前的香港教科書多將香港稱為「英國殖民地」，但之後逐漸被英國在1997年前對香港「實行殖民統治」的說法取代。香港教育官員在去年的新課綱簡報會上明確表示，「香港不是殖民地，這個觀念需要傳授給學生」。

范徐麗泰表示，1972年，中國代表在聯合國提出，香港和澳門不是殖民地，要求聯合國非殖民化特別委員會把兩地從殖民地名單中刪除。這一提議以99票對5票大比數通過，強調香港不具殖民地地位。「所以，香港從不是殖民地，並不僅僅是中國政府的一貫立場，也是聯合國決議的內容。」

范徐麗泰強調，香港是否是殖民地涉及一個很關鍵的問題——根據聯合國有關規定，有「殖民地」地位的地區人民有「自決權」，並可建立獨立國家。因此，一些英美媒體大肆炒作香港教科書的有關內容，實質上還是在試圖推動「港獨」、「自決公投」等長年以來滲透香港的錯誤概念。

「中國從未放棄對香港的主權，也沒有承認過英國對香港統治的合法性」，范徐麗泰說，「我們始終用的表述都是，恢復對香港行使主權」。

她表示，特區政府現在在做的，只是逐漸闡明並糾正這些西方長年來希望香港人接受的錯誤概念。「只有香港的教師和學生們都能正確認識歷史，才能避免類似『要求香港自決公投』的事件再次發生。這是一件非常好的事情，是對被西方扭曲了的歷史敘事的一次撥亂反正。」