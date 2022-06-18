習近平：願與俄羅斯為深化全球發展合作 作出新貢獻

據新華社報導，大陸國家主席習近平17日晚間應邀在第25屆聖彼得堡國際經濟論壇發表視訊演說時表示，中國願同包括俄羅斯在內的世界各國一道，共創發展前景，共享增長機遇，為深化全球發展合作、推動構建人類命運共同體作出新的貢獻。

第25屆聖彼得堡國際經濟論壇17日在俄羅斯聖彼得堡以線上線下結合方式舉行。俄羅斯總統普亭、埃及總統塞西、哈薩克總統托卡耶夫等出席。

習近平在視訊演說中指出，當前，世界百年變局疊加世紀疫情，經濟全球化遭遇逆流，落實聯合國2030年可持續發展議程面臨前所未有的挑戰。國際社會迫切期待實現更加公平、更可持續、更為安全的發展。

習近平呼籲各方把握機遇、直面挑戰，推動全球發展倡議落地落實，共創共享和平繁榮美好未來。他並為此提出四點建議：

一、塑造有利發展環境。要踐行真正的多邊主義，尊重並支持各國走符合本國國情的發展道路，建設開放型世界經濟，提升新興市場國家和發展中國家在全球經濟治理中的代表性和發言權，促進全球平衡、協調、包容發展。

二、提振發展夥伴關係。要加強南北合作、南南合作，匯聚合作資源、平台和發展夥伴網絡，增加發展援助，形成發展合力，彌合發展鴻溝。

三、推動經濟全球化進程。要加強發展政策、國際規則和標準的軟聯通，摒棄脫鉤、斷供、單邊制裁、極限施壓，消除貿易壁壘，維護全球產業鏈供應鏈穩定，攜手應對日趨嚴峻的糧食、能源危機，實現世界經濟復甦。

四、堅持創新驅動。要挖掘創新增長潛力，完善創新規則和制度環境，打破創新要素流動壁壘，深化創新交流合作，推動科技同經濟深度融合，共享創新成果。

習近平並說，「中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，我們對中國經濟發展充滿信心。」他強調，中國將繼續推動高質量發展，堅定不移擴大高水平開放，推進高質量共建「一帶一路」。