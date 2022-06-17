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學者：遇總體性危機 中共轉成「管制型市場社會主義」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
學者張弘遠認為，大陸經濟已經邁入「管制型市場社會主義」，近似於陳雲提過的「鳥籠經濟」。圖為大陸全國政協十三屆三次會議2020年5月舉行情況。（路透社）
學者張弘遠認為，大陸經濟已經邁入「管制型市場社會主義」，近似於陳雲提過的「鳥籠經濟」。圖為大陸全國政協十三屆三次會議2020年5月舉行情況。（路透社）

中共總書記習近平執政進入10周年，對其任內經濟政策，學者指出，在遇到「總體性危機」的「新常態」下，已經轉型成「管制型市場社會主義」。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠17日在政大東亞所舉辦的「中共『二十大』與習近平執政十周年政策分析」研討會上指出，因為已故中共領導人鄧小平改革帶來執政合法性基礎，讓中共執政跟經濟改革之間形成很強連結跟連帶，而習近平執政後，在權力繼承的大局中，正在調整中共執政合法性基礎，以小康社會為主、脫貧攻堅為輔，社會政治跟社會發展變成當前中共重要政治任務。

張弘遠提到，習近平有些經濟治理傾向不同於前面幾位領導人，習近平目前所做的經濟治理政策規劃，實際上仍保留市場社會主義特色，以「強國家型態」維持經濟發展跟市場開放，但是管制色彩已經非常強烈，形成「管制型市場社會主義」。

張弘遠解釋，「管制型市場社會主義」成形背後，是因為2008年以來不斷面臨的危機，包含金融海嘯、英國脫歐、股票熔斷、共享經濟泡沫、資本外逃等，因而中國大陸政府進行「供給測改革」等調整，但這種因應「總體性危機」方法又面臨貿易戰跟疫情破壞，最後回到老路，用「舉國體制」來應急。他判斷，未來將會針對特定市場跟產業部門，施以強管制跟弱管制的強弱交替，這類似中共元老陳雲提出的「鳥籠經濟」概念。

政大國關中心研究員陳德昇則認為，中共二十大之前，在這個議題上，只會嚴不會寬鬆，尤其是包含上海最近的清零，即使習近平會為了短期經濟利益犧牲，但不會讓這些疫情數據搞得太難看、進而威脅他的權力結構。另一個層面則是，經濟治理有更多「左傾傾向」，陳德昇認為，習近平在經濟理念上的左傾思維跟控制理念，在中共二十大之後都不會有太大改變。

共享經濟 中共 習近平

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