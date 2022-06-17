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美中關係緊張 學者籲我以「華人民主」為戰略因應

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
政大東亞所所長王信賢17日指出，台灣應該以「華人地區」民主自我界定，才會對大陸民眾有吸引力與示範效應。（記者廖士鋒／攝影）
政大東亞所所長王信賢17日指出，台灣應該以「華人地區」民主自我界定，才會對大陸民眾有吸引力與示範效應。（記者廖士鋒／攝影）

目前美國跟中國大陸競逐越發激烈，身處其間的台灣，更成為國際關注焦點，有學者呼籲，面對這樣的局勢，我方應以「華人地區民主」自我界定、保持戰略定力。

國立政治大學東亞所17日舉行研討會，邀集學者就中共對外與兩岸關係進行探討。在美中競逐的部分，台大政治學系教授張登及指出，中共的「中國特色大國外交」對於中美關係的影響是邁向「寒戰」，他強調「中國例外論」跟「美國例外論」的競爭可能無助於化解國際秩序僵局，也許只能依托「自制」勉強發揮「護欄」效應。

放到兩岸層面上，政大東亞所所長王信賢則表示台灣問題對習近平而言，是鑲嵌在大陸內部與國際兩個大局中，尤其是已經鑲嵌進「兩個百年」與美中戰略競爭裡頭，且隱含「統一時間表」。王信賢分析習近平五十五篇涉台談話，指出中共十九大後有不少變化，特別是從「民族情感」到「民族復興」，以及逐步強調「政治定位」跟「統一」。

就「頂層設計」的部分，王信賢特別提到兩處，即習近平2019年初「告台灣同胞書」的談話、以及中共二十大時非常值得關注的「新時代黨解決台灣問題總體方略」，屆時會推出整理對台思維跟方略、整合所有對台政策跟統一後問題。此外還有法律鬥爭的面向需要關注。

而台灣最好的戰略，王信賢建議要界定自己的民主是「華人地區」，才會對大陸民眾有吸引力以及示範效應，另外需保持戰略定力、耐心等待「後習時代」來臨。

政大東亞所名譽教授丁樹範則提到，最近大陸外交部表態不認為台海是「國際水域」，「問題是下一步要怎做？美國派軍艦來時，還是抗議了事嗎？會被看扁」。他認為，共軍可能用「無畏號模式」拿鐵殼船撞擊，而當美國不來台海這種耳語流傳時，或將對台灣產生信心危機，「這的確會造成北平模式效應」。

美國 中共 習近平

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