美駐北京大使稱動態清零影響外商投資 陸外交部反駁

美國駐北京大使伯恩斯預計，中國大陸採取「動態清零」防疫政策，會持續到明年初，這影響美國和歐洲對中國大陸投資的積極性。對此，大陸外交部17日反駁稱，1到5月韓國、美國、德國對中國大陸投資分別增長52.8%、27.1%、21.4%，數字反映了外商對中國大陸投資的真實意願，也體現了對中國大陸經濟社會發展的充分信任。

伯恩斯表示，在地商會的調查和對話顯示，「動態清零」防疫規定的不確定性，令外資企業無法下定加大投資的決心，企業在這一切措施結束前，對未來的投資仍會舉棋不定。

對此，大陸外交部發言人汪文斌於17日的例行記者會上表示，中國大陸政府制定並實施疫情防控「動態清零」總方針的出發點，是將14億多人民的生命安全和身體健康放在第一位。

他指出，中國大陸國家統計局近日公布的數據顯示，5月，中國大陸經濟逐步克服疫情的不利影響，主要指標邊際改善，國民經濟呈現恢復向好勢頭。1到5月中國大陸外貿進出口年增8.3%，吸收外資年增17.3%，韓國、美國、德國對中國大陸投資分別增長52.8%、27.1%、21.4%，這些數字反映了外商對中國大陸投資的真實意願，也體現了他們對中國大陸經濟社會發展的充分信任。

他說，這些都說明，良好的疫情防控是經濟社會發展的基礎，也是最有利的營商環境。「我們完全有充分的信心來實現疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的既定目標。」

汪文斌提到，疫情爆發兩年多來，中國大陸新冠感染率、死亡率保持全球最低水準。根據「自然醫學」雜誌研究文章預測，如果中國大陸效仿某些國家「躺平」的話，可能會造成1.12億人感染，近160萬人死亡。這些都充分說明中方的疫情防控政策是科學、正確、有效的，也是對人民負責的。

他說，中國大陸的疫情形勢整體保持平穩，上海等多地疫情獲得有效控制，正在有序恢復正常生產生活秩序。實踐證明，現有的防控措施能夠實現動態清零的目標。中國大陸的防控政策適合中國國情，經得起歷史的檢驗。

他強調，正是得益於科學、精準、有效的疫情防控政策，中國大陸不僅最大限度減少了疫情對經濟社會發展的影響，也實現了經濟的穩定發展。