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共軍航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
福建艦下水，大陸軍事專家宋忠平向港媒揭露三大亮點。（圖／截自「央視軍事」微信公眾號影片）
福建艦下水，大陸軍事專家宋忠平向港媒揭露三大亮點。（圖／截自「央視軍事」微信公眾號影片）

共軍第三艘航母「福建艦」17日下水，對此有軍事專家解讀，此艦有三大亮點，分別是共軍進入重型航母行列、首次採用電磁彈射系統、以及新技術開發利用。

香港中通社17日引述大陸軍事專家宋忠平說法指出，第一個亮點共軍已跨入重型航母的行列，「福建艦」排水量超過8萬噸，比「遼寧艦」，「山東艦」都要大，從外觀尺寸而言，應該是超過了美國的「小鷹號」航母，但比滿載排水量11萬噸的「福特號」要小，因此中共航母建造時代已經跨入到重型航母的序列。

其次，宋忠平指出，「福建艦」首次採用了電磁彈射系統，較蒸汽彈射技術是一個跨越、實現零的突破。他表示，蒸汽彈射需要配置龐大鍋爐以及大量淡水，將會占用大量空間，而電磁彈射系統體積小，效率高，「中國此前已經在陸地上經過多次訓練，檢驗了電磁彈射裝置的可靠性、安全性，而且其技術性能也達到更優」。

最後一個亮點是新技術應用。宋忠平認為，電磁彈射技術直接導致艦載機技術革新，且最新的「福建艦」為搭載更多機型的共軍艦載機提供了可能性，「無論艦載戰鬥機未來使用殲15戰鬥機的彈射型，還是殲35隱身戰鬥機都是新型，空警600也是新型的、綜合電力推進系統也是新型的」。

對於艦載機的可能性，宋忠平進一步說明指出，由於噸位大，「福建艦」載機種類將會「遼寧艦」、「山東艦」多很多，前兩艘航母除了殲15剩下的都是直升機，但「福建艦」能搭載包含空警600在內更多的固定翼飛機，而直-20與其他預警機也會上艦。

宋忠平研判，「福建艦」從下水到測試、入列，還需要兩年多時間。他也強調，這款巨艦，符合遠海護衛的標準裝備，可以更好地維護中國大陸遠海遠空利益。他稱，中國大陸的航母是為了維護國家主權、安全和發展利益，為了維護地區和平穩定不受外來干擾。

福建 遼寧艦

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