陸外交部稱 政治公關費只是台灣「孝敬」美國冰山一角

本報日前報導民進黨政府不時宣傳台美關係穩健，當中一些所謂的外交成果，其實是我政府付錢給華府政治公關運作達成的。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，「實際上，這只是台灣當局『孝敬』美國花費的冰山一角」。

在大陸外交部17日例行記者會上，有媒體提問，據報導，台灣外事部門發表聲明，承認長期聘請美國公關公司協助鞏固台美關係，汪文斌說，「我們注意到，台灣當局是在媒體的追問之下才不得不承認此事。」

他指出，據報導，美國前國務卿龐培歐訪台期間短短幾天就進帳15萬美元；美國聯邦參議員葛理漢訪台期間，則公開要求台灣當局採購波音飛機，總價高達80億美元。

汪文斌並反問，「民進黨當局到底還揮霍了多少台灣人民的錢用於此類活動？恐怕民進黨當局根本不敢完整公開相關的數據。美方不是說外界對美國搞政治滲透嗎？不知道美方對此類活動是何態度？會否採取行動對此予以禁止和打擊？」