快訊

鐵皮屋焊鐵窗 護樹老娘嘆：住這等於沒給自己留一活路

家沒了！竹市縱火案倖存屋主 靈堂伴親人牌位睡一夜

收起高分貝砲火改讚陳時中 柯文哲打什麼小算盤？

中共第三艘航空母艦「福建艦」下水 2024年形成戰力

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中共第三艘 航母「福建艦」今天上午下水。（新華網）
中共第三艘 航母「福建艦」今天上午下水。（新華網）

中共第三艘航空母艦今天上午下水，命名為「福建艦」。預估最快在2024年服役形成戰力。

新華社報導，經中央軍委批准，第三艘航空母艦命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號為18。福建艦是大陸完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。

報導稱，第三艘航母下水後，將按計劃開展系泊試驗和航行試驗。

美國衛星圖片服務商「行星實驗室」日前提供的衛星圖片稱建造航母的江南造船廠船塢已開始注水，００３航母即將離開船塢。

「The Drive」網站稱，０03航母未來將搭載研製中的殲35隱型艦載戰機，預計最快2024年形成戰力。003型航母幾乎肯定會搭載更新型的艦載機，包括中國目前正在研製的殲-35隱形艦載機和KJ-600艦載預警機。二者分別與美國海軍的F-35戰鬥機和E-2「鷹眼」預警機十分相似。同時，殲-15T戰鬥機和殲-15D電子戰飛機也可能從003型航母上起飛。

「The Drive」網站還預測，在003型航母正式下水後，可能還需要數年時間才能進入正式服役狀態，熟練掌握和使用一艘彈射起飛／阻攔著艦的航母的使用也需要相當的時間。美國軍方最近曾公開預測，該艦可能在2024年服役。

福建 美國 航空母艦

延伸閱讀

潛水突感胸前一涼 「暗黑張景嵐 」比基尼鬆脫當場裸泳

龍應台帆船課下水游泳被吹哨拍照 縣府：加強員工管理

白羅曼鵝外觀髒 園方解密：牠不敢下水

白鵝羽毛髒亂引關注 北市動物園：牠不敢下水洗澡

相關新聞

大陸第三艘航空母艦今日上午下水 命名「福建艦」

據央視新聞報導，中國大陸第三艘航空母艦下水命名儀式於17日上午在中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行。經中共中央軍委批准，...

寇健文：習近平不分享權力 二十大不會有「習王體制」

最近大陸國務院總理李克強能見度有所上升，而外界也關注中共二十大他的安排到底會是如何，對此有學者回應指出，不管李克強會不會...

香港回歸25週年活動 多家傳媒未獲准採訪

香港7月1日即將迎來回歸25週年，據傳中國領導人習近平將出席慶祝活動以及候任特首李家超的就職典禮，灣仔展覽中心附近酒店已被政府預訂一空。當局準備盛大慶祝的同時，傳出多家傳媒未能獲准採訪。

陸外交部宣布 習近平將主持金磚國家領導人會晤

大陸外交部發言人華春瑩17日宣布，大陸國家主席習近平將於23日在北京以視訊方式主持金磚國家領導人第14次會晤。

習近平延任底氣何在？學者：「第三個歷史決議」釋訊號

中共即將召開二十大，外界預料中共總書記習近平可能繼續執政。學者指出，透過分析中共「第三個歷史決議」，可以看出他傳達為何能...

習近平領導下 大陸華東官員升遷的概率明顯增大

習近平領導下的中共中央委員會沒有準確代表各地情形，委員的分布很不均衡。中共第18屆和第19屆中央委員會的委員中，來自東部省份的比例過大，而南部和西南部省份的比例很小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。