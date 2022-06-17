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寇健文：習近平不分享權力 二十大不會有「習王體制」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
政大東亞所特聘教授寇健文17日指出，習近平不會分享權力，中共二十大也不會有習王體制。（圖／聯合報系資料照片）
政大東亞所特聘教授寇健文17日指出，習近平不會分享權力，中共二十大也不會有習王體制。（圖／聯合報系資料照片）

最近大陸國務院總理李克強能見度有所上升，而外界也關注中共二十大他的安排到底會是如何，對此有學者回應指出，不管李克強會不會留任，中共總書記習近平是不會分享權力的，也不會形成習近平跟王岐山的「習王體制」。

國立政治大學東亞所特聘教授寇健文17日在「中共『二十大』與習近平執政十周年政策分析」研討會上發表研究，以習近平早年成長經歷還有早年任職受訪與自述內容為基礎，探討習近平的性格。

他指出習近平性格可歸納為六點：「簡儉樸實、厭惡腐敗」、「隱忍堅持、高度自信」、「念舊重禮、除惡必盡」、「強勢領導，不墨守成規」、「犧牲小我、完成大我的集體精神」以及「國家富強與發揚社會主義的使命感」。

對於「犧牲小我完成大我」的性格，寇健文認為，習近平也會要求別人犧牲自己小我利益，「例如上海封城，為了達到清零目標，很多市民權益事實上是受到影響」。

而面對媒體詢問，習近平下階段如何處理、安撫李克強，以及同儕問題？寇健文則回應稱，習近平是不分享權力的，從這邊可以了解他跟李克強關係，「不管李克強是不是二十大時候留任，基本上習不分享權力，甚至包括王岐山在內」？

寇健文表示，「也沒有外面稱的『習王體制』，就是習近平。很多人在講其他人（常委）二十大超齡會不會留下來，我基本上講可能只有習近平超齡，因為他是例外」。

習近平 李克強 中共

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