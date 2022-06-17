習近平延任底氣何在？學者：「第三個歷史決議」釋訊號

中共即將召開二十大，外界預料中共總書記習近平可能繼續執政。學者指出，透過分析中共「第三個歷史決議」，可以看出他傳達為何能夠長期執政的訊息以及政治資本。

國立政治大學東亞所17日舉行「中共『二十大』與習近平執政十週年政策分析」研討會，東亞所教授鍾延麟發表「社會主義習近平化：對中共第三個歷史決議的內容分析」一文，解析習近平在2021年11月主導中共十九屆六中全會通過《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》（即是「第三個歷史決議」）所呈現的訊息。

鍾延麟表示，習近平相對於之前兩任總書記，對中共意識形態、黨史論述特別重視、積極表述，他在「第三個歷史決議」的角色就是「全權主導」，決議內容等同於習近平看法。而先前習近平經常利用中共重大黨國節日跟紀念典禮活動，對中共歷史進行回顧論述與總結，這些講話基本上就是為「第三個歷史決議」提供底定的框架，相關論述有連續性，特別是「站起來、富起來、強起來」三段論，還有改革開放時期形成「中國特色社會主義理論體系」。

鍾延麟強調，中共歷史上有三次歷史決議，每次都是在位者權力集中之下才能推動，「所以第三個決議本身就是權力集中展現」，「報告有一半以上講他（習近平）怎麼推進社會主義，要展現他治下有方、未來可期」。

不過鍾延麟也認為，與第二個決議提到鄧小平都是點到為止相比，第三個決議強調習近平，差別比較大，「本身或許是反映習、鄧兩人政治權威來源跟政治自信程度有所區別，換句話說，鄧小平覺得自己不用說那麼多、點到就夠」。

對於「第三個歷史決議」，鍾延麟認為「提得是非常高」，已經「超過毛、快過鄧」，尤其提到世界發生了資本主義與社會主義較量「有利於社會主義的重大轉變」，再加上提前達標脫貧、奔建小康，「我覺得是他（習近平）要傳達一個訊息，十八大是有成的，而且他有這個政治資本能長期執政下去」。