習近平領導下 大陸華東官員升遷的概率明顯增大

習近平領導下的中共中央委員會沒有準確代表各地情形，委員的分布很不均衡。中共第18屆和第19屆中央委員會的委員中，來自東部省份的比例過大，而南部和西南部省份的比例很小。幹部失衡現象在江澤民、胡錦濤時代就已出現，但過去十年中，這一趨勢沒有得到遏止。這是美國布魯金斯學會中國中心主任得出的結論。

報告裡所謂東部省份包括上海、江蘇、山東、浙江、安徽、福建。這5省1市涵蓋全中國人口的26%，全國GDP的34%，但它們在過去兩屆中央委員中所佔比例卻達到41.9%（18大）和42.6%（19大）。

報告舉例指出，19大福建籍的中央委員同18大相比甚至翻了一倍，「他們當中很多人曾同習近平在福建期間有過密切的合作」，比如中宣部部長黃坤明，北京市市長蔡奇，國家發展和改革委員會主任，公安部黨委書記王小洪，中央軍委政治部主任苗華。他們都是在2017年第一次當選中央委員。

19大來自浙江的中央委員雖然在人數上有所減少，但他們當中很多擔任各省第一把手，比如，中央政治局委員、重慶市委書記陳敏爾，政治局委員、上海市委書記李強，河南省委書記樓陽生等。

報告沒有點明福建和浙江兩地的幹部升遷同習近平的仕途經歷直接相連，但報告寫道，習近平曾在河北工作過3年，福建17年，浙江5年，上海約1年。「內陸和沿海地區的工作經驗，農村黃土地以及大都市改革開放的實踐，拓寬了習近平在全國多個地區的政治人脈和權力基礎」。

報告作者李成注意到，陝西省的中央委員人數在習近平上台後未增反降。由於習近平曾插隊陝西，他的籍貫是該省的富平縣，同胡錦濤年代的陝西中央委員人數相比竟沒有增加，有些令人意外。

中共中央南部、西南部幹部比例明顯低

此外，南方省份（廣東、廣西、海南）的中央委員人數也很低，他們在全國的人口比例佔12%，但中央委員的比例只有1%到2%。

報告作者尤其指出，18大205名中央委員中，沒有一位來自廣東，而19大時只有一位。

不僅中央委員，中央政治局的委員分布，也支撐中國南部以及西南部在中共政壇上沒有得到充分體現這一論點。

上屆和本屆中央政治局委員中，沒有一人來自南部和西南部省份（四川、貴州、雲南、西藏），而南部和西南部的人口佔全中國人口總和的20%以上。

作者認為，尤其是廣東和四川連續兩屆在中央政治局缺席，同以葉劍英、鄧小平、楊尚昆等為代表的中國改革開放早期，形成了鮮明對比。而今年秋季中共召開二十大，來自各地區的幹部在中共高層的比例是否發生變化，值得人們的關注。

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