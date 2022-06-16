李家超組出新名單 香港政府將要大換班

香港候任特首李家超，近日完成新一屆香港政府班子組合，主要官員名單將提交北京審定。香港頭條日報率先披露3司15局主要官員名單，顯示港府將大換班，三名主要司長只有財政司長留任，一批建制派人物上榜進港府。

據新披露的這份名單，重點在香港政府的主要三司司長和新增副司長出爐。政務司長和副司長都是警察出身，現任特首辦主任陳國基出任政務司長，已退休的前創新及科技局常任秘書長卓永興任副司長；財政司長陳茂波留任，副司長由現任發展局長黃偉綸出任；律政司長由大律師公會前主席林定國出任，副司長是建制派政黨民建聯的張國鈞。

局長方面，醫務衞生局局長，由港大深圳醫院院長盧寵茂出任；創新科技及工業局局長，由新人立法會選委界議員孫東出任；發展局局長，由現任發展局常任秘書長甯漢豪升任；民政及青年事務局局長，由建制派政黨工聯會立法會議員麥美娟出任；房屋局局長，由建築署署長何永賢升任；公務員事務局局長，由該局常任秘書長楊何蓓茵升任；教育局局長，由該局副局長蔡若蓮升任；運輸及物流局局長，由前發展局常任秘書長林世雄出任；環境及生態局局長，由現任環境局副局長謝展寰升任；文化體育及旅遊局局長，由現教育局局長楊潤雄轉任；商務及經濟發展局局長，由大灣區航空公司董事及行政總裁丘應樺出任；保安局局長，由鄧炳強連任；政制及內地事務局局長，由曾國衞連任；財經事務及庫務局局長，由許正宇連任；勞工及福利局局長，由勞工處處長孫玉菡升任。

特首辦主任，由現任保安局常任秘書長的葉文娟出任。