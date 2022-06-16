快訊

別小看升息半碼 專家：住宅恐踏上「7年一輪景氣魔咒」

汪建民現身認欠千萬！談母崩潰落淚 曝遭綜藝大哥牽連

徐巧芯爆公務員上班玩PTT「羞辱柯粉」 政風科員遭懲處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李家超組出新名單 香港政府將要大換班

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港候任特首李家超。（香港中通社）
香港候任特首李家超。（香港中通社）

香港候任特首李家超，近日完成新一屆香港政府班子組合，主要官員名單將提交北京審定。香港頭條日報率先披露3司15局主要官員名單，顯示港府將大換班，三名主要司長只有財政司長留任，一批建制派人物上榜進港府。

據新披露的這份名單，重點在香港政府的主要三司司長和新增副司長出爐。政務司長和副司長都是警察出身，現任特首辦主任陳國基出任政務司長，已退休的前創新及科技局常任秘書長卓永興任副司長；財政司長陳茂波留任，副司長由現任發展局長黃偉綸出任；律政司長由大律師公會前主席林定國出任，副司長是建制派政黨民建聯的張國鈞。

局長方面，醫務衞生局局長，由港大深圳醫院院長盧寵茂出任；創新科技及工業局局長，由新人立法會選委界議員孫東出任；發展局局長，由現任發展局常任秘書長甯漢豪升任；民政及青年事務局局長，由建制派政黨工聯會立法會議員麥美娟出任；房屋局局長，由建築署署長何永賢升任；公務員事務局局長，由該局常任秘書長楊何蓓茵升任；教育局局長，由該局副局長蔡若蓮升任；運輸及物流局局長，由前發展局常任秘書長林世雄出任；環境及生態局局長，由現任環境局副局長謝展寰升任；文化體育及旅遊局局長，由現教育局局長楊潤雄轉任；商務及經濟發展局局長，由大灣區航空公司董事及行政總裁丘應樺出任；保安局局長，由鄧炳強連任；政制及內地事務局局長，由曾國衞連任；財經事務及庫務局局長，由許正宇連任；勞工及福利局局長，由勞工處處長孫玉菡升任。

特首辦主任，由現任保安局常任秘書長的葉文娟出任。

香港 立法會

延伸閱讀

港候任特首李家超：未來5年是由治及興關鍵年

李家超上任要務：派團外訪推廣香港 強化國際金融中心地位

又是武官 港媒：特首辦主任陳國基成政務司長大熱

香港候任特首李家超會夏寶龍 強調組港管治班子「所有人選我決定」

相關新聞

李家超組出新名單 香港政府將要大換班

香港候任特首李家超，近日完成新一屆香港政府班子組合，主要官員名單將提交北京審定。香港頭條日報率先披露3司15局主要官員名...

中共年底迎20大 學者：對台說法更強硬

「中共將在台海關係上劃清紅線！」中共20大預計於年底展開，學者曲兆祥16日受訪時指出，20大可能迎來中國政治班子的換血，值得注意，且隨著中美對峙加強，台海問題也成為焦點，預計中共對台會有更強硬且明確的說法。

中共駐俄大使：中俄合作有新問題但「真金不怕火煉」

中共駐俄大使張漢暉16日在俄羅斯聖彼得堡出席活動時坦承，當前中國大陸與俄羅斯務實合作面臨一些新問題，但強調中俄合作「真金...

美批中站在歷史錯誤的一邊 陸：美國是走夜路吹哨壯膽

大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭15日通話，美國國務院警告中國，在俄國侵略烏克蘭問題上勿站在「歷史錯誤的一邊」。大陸外...

大陸科技企業崛起 取代金融主導香港恆生指數

阿里巴巴、美團和中國海洋石油等中國企業取代金融集團，成為香港恆生指數主導力量。在中國強大影響力下，香港市場獲得資本湧入，...

港律政司司長鄭若驊丈夫公司涉嫌瓜分市場 遭起訴

香港律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的公司安樂工程集團與信星集團涉嫌在提供空調工程時合謀定價、瓜分市場或圍標，遭香港競爭事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。