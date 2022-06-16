中共年底迎20大 學者：對台說法更強硬

「中共將在台海關係上劃清紅線！」中共20大預計於年底展開，學者曲兆祥16日受訪時指出，20大可能迎來中國政治班子的換血，值得注意，且隨著中美對峙加強，台海問題也成為焦點，預計中共對台會有更強硬且明確的說法。學者劉兆隆則表示，如果20大中國領導人習近平未能連任，可能導致他更加躁進的處理台海問題。

政治班子換血

台師大政研所教授曲兆祥分析，今年中共20大有「習近平是否連任」與「政治局常委會改組」2大觀察重點。他強調，台灣習慣了總統制，而誤解中國政治領導集中於一個人身上，但其實7個人或9個人組成的政治班子，共同決定了中國領導方針，所以常委會的改組也關乎未來5年中國的走向，是值得觀察的重點。

至於可能的人員調動，曲兆祥指出，過去中國有「7上8下」的習慣，就是說未滿67歲的官員可以繼續留任，其他則會下任，如果維持此慣例的話，被視為習近平心腹的栗戰書、原上海書記韓正都將換血。此外，他強調，中國總理李克強近期已表示「這是他最後一個任期」，這個重要的位置未來也會換人，可能的人選有副總理胡春華、政協主席汪洋等人。

此外，近期習近平簽署「軍隊非戰爭軍事行動綱領」，將為部隊執行非戰爭行為的軍事行動提供法律依據，被視為習近平在20大前展現對軍隊的絕對掌握。彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆則指出，這份綱領是否在20大中發酵產生帶風向的結果，也是值得觀察的重點。

中共將劃清紅線

曲兆祥表示，因應中美對峙愈發強烈，美國又不斷以台海問題來制衡中國，所以中共於此次20大勢必會對台灣有非常明確的說法，預計會比「過去更加強硬」。他說，從最近的事件可以看到兩岸的關係在緊縮，未來不排除繼續緊縮，中共於20大預計會「清清楚楚的把紅線劃出來」，且不只講給台灣聽，更是講給美國及其盟友聽。

劉兆隆表示，20大對習近平的定位也相當重要，一旦20大對習近平連任還有疑慮或者傾向不予連任，可能會導致習近平更加躁進，盼能在任期內「幹一番大事」，此時武力犯台的風險就會增加。但如果習近平能確定連任，他就還有長達5年時間可以處理台海問題，態度可能就會比較軟。

曲兆祥強調，針對此次20大的狀況與聲明，台灣政府必須要仔細解讀、詳細研究，尤其是掌握中共面對兩岸問題的底線到底在哪裡，不能只是當作「老調重彈，沒有什麼新鮮的」，否則恐怕跟不上國際政局的變化。

對台灣選舉影響小

而此次20大的時間恰好與台灣年底選戰相近，是否對台灣選戰產生影響？曲兆祥表示，20大碰上台灣年底選舉，是相當偶然的狀況，無須過度解讀。雖然中國的任何舉動都會牽動台灣的政治神經，但認為20大要影響選戰的機率不大，除非對台政策真的出現「非常非常大的轉變」，否則不會引發向當時周子瑜事件那樣的風波。

劉兆隆也指出，台灣年底選舉為地方選戰，而非總統選舉，他不認為20大會對地方選舉產生巨大的影響，「不覺得兩岸議題會是影響選戰的關鍵，反而是國內疫情會牽動選舉的政治局勢」。

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