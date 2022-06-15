快訊

具俊曄曬情侶鞋 跨海大放閃「我們熙媛也會喜歡！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港逾六百公務員和政府僱員拒宣誓 去年底前離開港府

聯合報／ 香港特派員李春╱即時報導
高樓大廈林立的香港景觀。（香港中通社）
高樓大廈林立的香港景觀。（香港中通社）

香港政府15日說，有一百多名公務員及五百多全職或兼職政府僱員，拒絕簽署擁護效忠聲明，已在去年底前全部離開香港政府。

港府政制及內地事務局局長曾國衞回應香港立法會議員查詢時說，香港現時在職的約18萬名公務員，已簽署擁護香港基本法、效忠香港特區等的聲明。

他同時說，有129名公務員拒絕簽署，並已在去年底前全部離開政府。另外有149名全職、386名兼職非公務員政府僱員，拒絕簽署聲明，他們在去年八月底之前已全部離開香港政府。

港府公務員事務局先後在2020年10月及2021年1月引入安排，分別要求新聘公務員及現職公務員簽署聲明「擁護香港基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區香港特區」、盡忠職守和對香港特區政府負責。自2020年10月起，簽署聲明成為獲聘任為公務員的條件之一，必須完成方會受聘。

去年5月，香港政府將公職人員宣誓擴展到區議員，及已落實宣誓。港府說，其他公職人員的宣誓安排，正在制訂合適的實施方案。所謂其他公職人員，最大數字的群體是公立醫院醫護人員、社工和教師。

香港 公務員 立法會

延伸閱讀

罕見承認防疫政策有缺陷 林鄭月娥：不會向香港人道歉

香港新增確診破千例 半月以來最多

始終未收申請…蘋果新聞網交易案 經濟部罕見「主動發函」

習近平不去香港了？鄰近會展中心酒店開放預約 房間已爆滿

相關新聞

與習近平通話 普亭：反對任何勢力藉台灣問題干涉中國內政

中國大陸國家主席習近平6月15日下午與俄羅斯總統普亭通電話。據央視報導，普亭表示，反對任何勢力藉口所謂新疆、香港、台灣等...

國台辦稱恢復兩岸航點無障礙 陸委會：並非事實

台灣7月有望放寬邊境，大陸國台辦發言人馬曉光15日指稱，對於恢復兩岸航點大陸方面沒有障礙，呼籲民進黨從善如流回應企業與民...

罕見承認防疫政策有缺陷 林鄭月娥：不會向香港人道歉

罕香港特首林鄭月娥周二（6月14日）在接受彭博社採訪時表示，香港政府原本可以推動更有力的疫苗接種措施防止老年人死亡。彭博社指出，林鄭月娥罕見地承認她領導的香港政府在新冠病毒防疫政策上存...

香港逾六百公務員和政府僱員拒宣誓 去年底前離開港府

香港政府15日說，有一百多名公務員及五百多全職或兼職政府僱員，拒絕簽署擁護效忠聲明，已在去年底前全部離開香港政府。

大陸進一步開放 陸媒：多條國際航線復飛

上海6月1日解封後，不少層面都在恢復開放，雖然兩岸航線並無突破，但在國際航線部分，有媒體統計，恢復的國際航班已經觸及北美...

無緣大陸外長寶座 星媒：廣電總局或是樂玉成仕途末站

大陸國務院14日發布人事任免通告，外交部副部長樂玉成調任國家廣電總局副局長，免去樂玉成的外交部副部長職務。新加坡聯合早報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。