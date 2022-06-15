香港逾六百公務員和政府僱員拒宣誓 去年底前離開港府

香港政府15日說，有一百多名公務員及五百多全職或兼職政府僱員，拒絕簽署擁護效忠聲明，已在去年底前全部離開香港政府。

港府政制及內地事務局局長曾國衞回應香港立法會議員查詢時說，香港現時在職的約18萬名公務員，已簽署擁護香港基本法、效忠香港特區等的聲明。

他同時說，有129名公務員拒絕簽署，並已在去年底前全部離開政府。另外有149名全職、386名兼職非公務員政府僱員，拒絕簽署聲明，他們在去年八月底之前已全部離開香港政府。

港府公務員事務局先後在2020年10月及2021年1月引入安排，分別要求新聘公務員及現職公務員簽署聲明「擁護香港基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區香港特區」、盡忠職守和對香港特區政府負責。自2020年10月起，簽署聲明成為獲聘任為公務員的條件之一，必須完成方會受聘。

去年5月，香港政府將公職人員宣誓擴展到區議員，及已落實宣誓。港府說，其他公職人員的宣誓安排，正在制訂合適的實施方案。所謂其他公職人員，最大數字的群體是公立醫院醫護人員、社工和教師。