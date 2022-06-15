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與習近平通話 央視：普亭反對藉台灣問題干涉中國內政

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為今年2月4日，大陸國家主席習近平在北京釣魚台國賓館與俄羅斯總統普亭舉行會談。路透
圖為今年2月4日，大陸國家主席習近平在北京釣魚台國賓館與俄羅斯總統普亭舉行會談。路透

大陸國家主席習近平於15日下午，與俄羅斯總統普亭通電話。據央視報導，習近平表示中俄兩國將繼續密切戰略協作，普亭則說，反對任何勢力藉口所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政。

習近平首先表示，今年以來，面對全球性動盪變革，中俄關係保持良好發展勢頭。他列舉，兩國經貿合作穩步推進，黑河-布拉戈維申斯克公路橋實現通車，打通一條兩國互聯互通的新通道。

習近平說，中方願和俄方推動雙邊務實合作行穩致遠，願和俄方繼續在「涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題」上相互支持，「密切兩國戰略協作」，加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等重要國際和地區組織的溝通協調，促進新興市場國家和發展中國家團結合作，推動國際秩序和全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

據央視報導，普亭表示，今年以來，俄中務實合作穩步發展。俄方支持中方提出的全球安全倡議，「反對任何勢力藉口所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政」，願和中方加強多邊協作，為推動世界多極化和建立更加公正合理的國際秩序作出建設性努力。

報導稱，兩國元首就烏克蘭問題交換意見。習近平強調，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，積極促進世界和平，促進全球經濟秩序穩定。

習近平說，各方應該以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決。中方願繼續為此發揮應有作用。

習近平 烏克蘭 普亭

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