罕見承認防疫政策有缺陷 林鄭月娥：不會向香港人道歉

香港特首林鄭月娥周二（6月14日）在接受彭博社採訪時表示，香港政府原本可以推動更有力的疫苗接種措施防止老年人死亡。彭博社指出，林鄭月娥罕見地承認她領導的香港政府在新冠病毒防疫政策上存在缺陷。

Omicron變種在香港帶來的第5波疫情總共造成9000多人死亡。根據香港政府公布的數據顯示，約55%的死亡案例來自養老院及殘障人士護理院，超過95%死亡案例為60歲或60歲以上的老年人。

《華爾街日報》在今年3月發表的一篇報導中指出，Omicron疫情開始席捲香港的時候，香港還有50萬名70歲以上的老人沒有接種疫苗。與許多其他地方一樣，香港優先為老年人接種疫苗，但由於當地媒體報導有人在接種疫苗後死亡，導致人們一直擔憂疫苗安全性，再加上香港的病例數此前較低，許多老人當時遲遲不願接種。由於老齡人口疫苗接種率較低，香港新冠死亡率還曾一度升至全球最高。

彭博社記者問林鄭月娥是否會為她任內發生的一系列事情向香港人道歉，林鄭月娥回應說：「不會。我想向我的丈夫和兒子們道歉，因為他們為支持我為香港人服務的使命以及把香港建設成為中華人民共和國的一部分而做出了犧牲。」

林鄭月娥即將卸任香港特首。她執政的5年，香港經歷了由反對修改逃犯條例而引起的嚴重的反政府街頭抗議活動。抗議活動爆發一年之後，中國人大通過並頒布了香港國安法。美國為代表的西方國家均指責該法的目的是扼殺香港的民主自由。

林鄭月娥在採訪中否認了是她推行的政策導致香港出現60年來最快速的人口下降的現象。她說，香港依舊具備競爭力。她還說：「人口的進出流動剛好說明為什麼一座城市始終具有吸引力。」她還否認自己的兩個兒子打算在香港之外的地區生活居住。

2020年8月，美國宣布對香港特首林鄭月娥等11名中國及香港官員實施制裁，目的是懲罰中國對香港異見人士採取的行動。白宮發表的聲明指出，北京實施嚴厲的國家安全立法，破壞了香港的自治，「為審查任何被認為對中國不友好的個人或機構奠定了基礎」，「林鄭月娥是行政長官，直接負責執行北京方面壓制自由和民主進程的政策」。

3個月後，林鄭月娥在接受香港國際財經台（HKIBC）訪問時，被問到美國政府的制裁是否給她生活帶來不便，她回答說因為制裁所以要停用銀行戶口，政府支薪給她也是用現金，「我是每天使用現金，買所有東西，我有大量現金在家」。她還說，因為維護國家安全而受到制裁是她的榮幸。

昨天在接受彭博社採訪時，林鄭月娥又被問到與制裁相關的問題。她表示，由於受到制裁，現在她依舊採取現金支付方式。她還表示不會試著推翻這些制裁。她說：「我為什麼要這麼做呢？我又不熱衷於去美國。我在美國也沒有資產。我希望有一天，美國當局會意識到他們做錯了什麼，他們應該糾正自己的錯誤。」

（綜合報導）

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