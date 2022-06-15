習近平不去香港了？鄰近會展中心酒店開放預約 房間已爆滿

今年是香港回歸25週年，政界關注大陸國家領導人是否會前往香港視察，主持新一屆政府就職儀式。不過，香港疫情反彈，目前每天約有700至800例新增確診，官方一直未正式宣布中共領導人是否訪港。有香港政界人士發現，鄰近香港會展中心的兩家酒店，早前顯示本月23日起房間已爆滿，但最近卻重新開放預約，顯示中共領導人訪港安排可能有變數。

據新加坡聯合早報報導，香港一名政界人士為君悅酒店常客，他稍早收到酒店內的一間美容院通告，由23日起暫時休業。不過該人昨日再收到通知，指休業日期已調整為6月28日至7月1日，並於7月2日早上9時照常營業。

另，香港會展附近的兩家酒店，即君悅酒店和萬麗海景酒店，23日起無法訂房。但14日瀏覽兩家酒店官網，發現萬麗海景酒店由27日起入住無法訂房，但26日入住、27日離開則可以預訂。

君悅酒店也有類似情況，27日入住、28日離開的房間仍可以預訂，28日入住則顯示無房。若以顧客身分致電君悅酒店，酒店人員稱，可能因為有人退訂。

香港政界人士猜測，灣仔會展在「七一」早上舉行升旗禮，而兩家酒店與會展「連成一體」，可能是按要求清空房間，屬於保安安排的一部份。他強調，目前無人說得準大陸領導人會否赴香港、行程、入住酒店等。

香港特首林鄭月娥15日出席行政會議前見記者時說，仍然會竭盡全力創造大陸領導人訪港條件。至於「七一」慶祝活動，目前仍在進行及推展中，沒有因疫情升溫而有大的影響，至於領導人是否來港問題，她未能回答。