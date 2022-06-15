前新疆書記陳全國已任中央農村工作領導小組副組長

新華社發布的消息顯示，中共政治局委員陳全國已出任中央農村工作領導小組副組長。外界分析認為，這意味陳全國將不會在今年下半年召開的中共二十大進入下一屆中央政治局。

據新華社報導，學習貫徹中共總書記習近平關於「三農」工作的重要論述座談會14日在京召開。中共政治局委員、中央農村工作領導小組組長胡春華，中共政治局委員、中央農村工作領導小組副組長陳全國出席會議並講話。

上述信息顯示，去年12月卸任中共新疆自治區黨委書記的陳全國，現已擔任中共中央農村工作領導小組副組長。

67歲的陳全國曾任河南省副省長，省委常委、組織部部長，省委副書記等職，2010年1月任河北省省長，2011年8月任西藏自治區黨委書記，2016年8月任新疆自治區黨委書記。

去年12月，廣東省原省長馬興瑞北上出任新疆「一把手」。據新華社當時報道，陳全國不再兼任新疆黨委書記，將另有任用。