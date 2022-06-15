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「雲峰飛彈」可打北京？國台辦痛批游錫堃喪心病狂

聯合報／ 特派記者黃雅慧／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。記者黃雅慧／攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。記者黃雅慧／攝影

針對立法院長游錫堃日前在視訊演講時提及台灣研發的「雲峰飛彈」可以打到北京，大陸國台辦發言人馬曉光15日回應稱，中國有句古訓：「天欲其亡，必令其狂」。他痛批，「游錫堃這類『台獨』頑固分子的狂言囈語，再次暴露了他們喪心病狂的本質。如果膽敢以卵擊石，必將加速滅亡」。

游錫堃日前受邀參加視訊演講時指出，雲峰飛彈可以打到北京，當然台灣沒有要侵略中國，不會像蔣介石一樣要反攻大陸，台灣也不會主動去打北京、三峽大壩，但北京要攻打台灣前，要先想想，現在雲峰飛彈已經量產，台灣已具有攻擊北京的能力，中國不要「傷敵八百、自損一千」。

在發言引發爭議後，游錫堃昨天受訪時又改口稱，量產是他看媒體的報導，他講的比較簡化，他的主要訴求是和平，和平才能帶來幸福。

此外，對於台灣海峽是否為「國際水域」的爭議，馬曉光說，大陸外交部日前已代表中國中央人民政府表明了北京當局的態度。他強調，民進黨當局配合外部勢力炒作，完全是基於台獨分裂圖謀，損害兩岸同胞利益，出賣中華民族利益，令人不齒。

北京 游錫堃 飛彈

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