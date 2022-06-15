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大陸籲人權領域多邊主義 反對以人權為由干涉他國內政

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸常駐聯合國日內瓦代表陳旭。（取自大陸常駐聯合國日內瓦辦事處官網）
大陸常駐聯合國日內瓦代表陳旭。（取自大陸常駐聯合國日內瓦辦事處官網）

大陸常駐聯合國日內瓦代表陳旭14日在聯合國人權理事會第50屆會議代表30多國作共同發言，呼籲各方在人權領域促進多邊主義，共同推動國際人權事業健康發展。

據新華社報導，共同發言指出，近年來，聯合國人權理事會政治化和對抗性不斷上升，虛假信息甚囂塵上，嚴重背離人權理事會成立初衷。各方應在人權領域促進多邊主義，秉持普遍、公正、客觀、非選擇性、非政治化原則，共同推動國際人權事業健康發展。

報導稱，這項共同發言提出四點主張：

一、堅持公平正義。多邊人權機制應恪守聯合國憲章宗旨和原則，弘揚全人類共同價值，反對將人權問題政治化、工具化，反對「雙重標準」和以人權為借口干涉會員國內政；

二、堅持開放包容。各方應加強團結，在平等和相互尊重基礎上開展建設性對話與合作，擴大共識、減少分歧、相互借鑒、共同進步；

三、堅持客觀公正。多邊人權機制應根據真實、客觀的信息開展工作，尊重各國主權，尊重各國根據本國國情選擇的人權發展道路，在尊重當事國意願基礎上提供技術援助；

四、堅持地域公平。人權高專辦、特別機制等多邊人權機制人員構成應體現地域公平分配原則，廣泛吸引發展中國家人才，使多邊人權機制具有真正的代表性。

央視新聞報導，在聯合國人權理事會第50屆會議上，古巴則代表近70個國家作共同發言，指出尊重各國主權、獨立和領土完整，不干涉主權國家內政是國際關係基本準則。新疆、香港、西藏事務是中國內政。反對將人權問題政治化和雙重標準，反對以人權為借口干涉中國內政。

報導稱，20多個國家以單獨發言等方式支持中國，共有近百個國家以不同方式表達對中國正當立場的理解和支持。

人權 聯合國 古巴

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