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唐山打人事件涉案3人來自天安社！暴力揭開中國黑幫猖獗內幕

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
image source: 翻攝自微博
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文／蔡瓅萱

日前發生在中國的唐山燒烤店暴力事件造成中國社會譁然，也引發國際媒體關注。事後中國警方逮捕了9名涉案人員，其中有3人為中國黑幫「天安社」成員。此案的發生，再度揭露了中國黑幫猖獗的問題，以及中國社會中的女性困境。

事件引發多起實名舉報　揭露中國黑幫猖獗內幕

據《央視》報導，在唐山打人案涉案的7男2女全數被逮捕後，調查出其中3人來自於自稱兄弟商會的「天安社」。天安社發源自江蘇，為一名刺青師傅發起的組織，成員身上多有大面積刺青。該組織活躍於網路平臺，擁有數百萬粉絲。

唐山打人案發生後，揭露了中國社會黑道橫行的問題。從「天安社」的龐大規模，到這次的暴力事件，都不難看出中國黑幫勢力的猖獗以及肆意妄為。這次的事件同時也帶出許多實名舉報行動，陸續有人揭露多起暴力事件，像是黑道抓人關狗籠、警方吃案等等。許多過去遭受暴力對待而不敢聲張的人，都期盼能趁著這次全國關注的熱度，替自己討回公道。

唐山打人事件

▲唐山打人事件在網路上引發實名舉報潮。

image source: 微博／翻攝自老李滔滔不絕

唐山打人事件

▲唐山打人事件在網路上引發實名舉報潮。

image source: 微博／翻攝自老李滔滔不絕

從大量實名舉報可以看出，中國的公部門系統沒有辦法給予受害者有效的援助，因此他們只能選擇趁著輿論熱度在網路上發布實名舉報的貼文或影片，為自己伸張正義。中國當局的態度，也讓許多網友感到不滿。

黑幫勢力勾結、女性地位低落　暴力事件帶出社會結構問題

在這次的事件中，雖然中國公安在1天半內就迅速將所有涉案人員逮捕歸案，但卻明顯想將這次的打人案解釋為單一暴力事件，讓中國網友質疑官方試圖掩蓋事件背後龐大的黑幫惡勢力勾結問題，想要粉飾太平。

除了黑幫和暴力外，此案也顯示出中國女性弱勢的問題。國際媒體BBC和CNN都指出，在中國女性主義和女權沒有太多發聲的空間，針對女性的暴力行為也相當普遍，是值得深思和檢討的地方。

一起暴力事件，揭露了中國社會背後龐大的體系問題，事件相關話題不斷延燒，也因此在中國網路上形成一股以往沒出現過的極大反彈，更引起國際關注。此外，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，此事在臺灣網路上同樣造成不小的話題，三天內累積的聲量就達到1萬8千多筆。

KEYPO大數據關鍵引擎 輿情分析系統

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月07日至2022年06月13日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『唐山打人事件』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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