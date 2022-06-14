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陸外交部強調非國際水域後 胡錫進：台海今後會更緊張

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
環球時報前總編輯胡錫進預告，解放軍將在台灣海峽採取更堅決的行動，對抗美國軍艦和飛機在台海的「有害行徑」。（取自《人民海軍》微信公眾號）
環球時報前總編輯胡錫進預告，解放軍將在台灣海峽採取更堅決的行動，對抗美國軍艦和飛機在台海的「有害行徑」。（取自《人民海軍》微信公眾號）

大陸外交部發言人汪文斌在13日例行記者會上重申，台灣海峽非國際水域後。環球時報前總編輯胡錫進14日晚間發文稱，這是中方對台灣海峽法律地位的重要重申。他並預告，台灣海峽今後可能更加緊張。解放軍在台灣海峽採取更堅決的行動，對抗美國軍艦和飛機在台海的「有害行徑」，完全會成為一個趨勢。

胡錫進並稱，他看到有台灣分析人士說，大陸的聲明是在為最終武力解決台灣問題開展法律準備。「我覺得他們那樣想也沒壞處，因為兩岸終將統一」。

胡錫進表示，台灣海峽最寬的地方大約220海里，最窄處只有約70海里，而專屬經濟區可以劃到海岸線以外200海里，所以無論怎麽說，台灣海峽都不是所謂「國際水域」，且海洋法公約根本沒有「國際水域」這一說。

他指出，「國際水域」僅是一種非正式的信息稱謂，且通常指專屬經濟區之外，沒有任何國家歸屬和管轄權的公海。專屬經濟區可以有其他國家船隻和飛機通航，包括軍艦和軍機，但必須是無害通過，不能對享有主權權利和管轄權的國家實施干涉和威脅，這是最基本的前提。

他認為，現在中方之所以強調台灣海峽的國際法地位，明確否定它是「國際水域」，就是因為美國的軍艦和軍機來這裡「幹壞事太多了」，嚴重侵犯中國的主權權利。

據統計，自2019年初到今年2月，美國軍艦通過台灣海峽38次，這些通過都有支持台灣當局、向中國示威的公然宣示，絕對構成了對中國主權權利的侵害。

胡錫進說，過去美國軍艦很少通過台灣海峽，且通過時也基本是無聲無息。美國軍艦如今高調且高頻次穿越海峽，將此作為干預台海事務的重要手段，做出了對台海形勢「改變現狀」的挑釁，中方做出反彈是必然的。

文章指出，這幾年美國軍艦通過台海，解放軍都派軍艦和飛機監視。隨著中國公開否定台海是「國際水域」，解放軍採取更堅決的行動，對抗美國軍艦和飛機在台海的有害行徑完全是可能的，而且他認為，那會成為一個趨勢。

針對美軍發言人表示：「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，包括通過台灣海峽。」胡錫進強調，中美雙方的態度顯然是對立的，因此可以預期，台灣海峽今後有可能更加緊張。

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