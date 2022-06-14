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陸委會批中共將「台灣内國化、海峽內海化」 絕不接受

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
陸委會強調，中共企圖將「台灣内國化、海峽內海化」，完全違反國際法及台海事實現狀，這是破壞台海現狀、進一步升高區域緊張的挑釁舉措。報系資料照片
陸委會強調，中共企圖將「台灣内國化、海峽內海化」，完全違反國際法及台海事實現狀，這是破壞台海現狀、進一步升高區域緊張的挑釁舉措。報系資料照片

針對陸方近日宣稱對台灣海峽享有「主權權利」，陸委會14日發布聲明回應，台灣海峽是國際水域，不是對岸軍事擴張與海事擴權的海域，對於陸方的錯誤主張，企圖將「台灣内國化、海峽內海化」，我方及國際社會不予承認、絕不接受。

陸委會強調，中華民國是主權國家，在所屬島嶼及其海空域享有主權、既有權利及管轄權。

陸委會表示，兩岸互不隸屬是事實、台灣更非中華人民共和國一部分。中共片面對台灣及台灣海峽宣稱之主張，企圖將「台灣内國化、海峽內海化」，完全違反國際法及台海事實現狀，這是破壞台海現狀、進一步升高區域緊張的挑釁舉措，我方及國際社會不予承認、絕不接受。

陸委會接著表示，長期以來，台灣海峽是維繫兩岸及區域和平穩定的海峽，不是中共對台武力施壓、地區軍事擴張與海事擴權的海域。

陸委會說明，我政府認為，台灣海峽是國際水域，屬於我國領海範圍以外的水域均適用國際法「公海自由」原則；我國向來尊重外國船舶在台灣海峽任何符合國際法的行動，包括無害通過，我方理解並支持美國等自由航行任務對促進區域和平穩定的助益。

陸委會最後說，國際及區域事務並非由北京當局專斷決定。正告對岸認清現實，切勿一再挑戰國際秩序、不斷威脅台灣安全及製造圖謀侵犯的藉口；我政府將堅決反對，更將落實安全防衛與執法，堅定捍衛國家主權與台海和平。

近月，中共解放軍方多次在與美軍方會晤中，宣稱台灣海峽「不是國際水域」，中國大陸外交部發言人汪文斌13日還說，中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權，「根據聯合國海洋法公約和中國國內法」，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。

據了解，美國並未簽署聯合國海洋法公約。且根據聯合國海洋法公約，一國軍艦可自由進出沿海國家的專屬經濟區。

不過，據中共當局制訂的《中華人民共和國專屬經濟區和大陸架法》，任何國家在遵守國際法和中華人民共和國的法律、法規的前提下，在中華人民共和國的專屬經濟區享有航行、飛越的自由。

此外，《中華人民共和國領海及毗連區法》也規定，中國大陸有權在毗連區內，為防止和懲處在其陸地領土、內水或者領海內違反有關安全、海關、財政、衛生或者入境出境管理的法律、法規的行為行使管制權。若認為外國船舶違反中國大陸法規時，可以行使緊追權。

因此，中國大陸近期強調對台灣海峽享有主權權利和管轄權，也被視為進一步警告美方停止介入台海。

台灣海峽 陸委會

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