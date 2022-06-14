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陸前駐美大使：陸將動用一切力量 阻止台灣走向獨立

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為崔天凱2021年3月18日在美國阿拉斯加州安克拉治市接受大陸官方媒體聯合採訪。新華社
圖為崔天凱2021年3月18日在美國阿拉斯加州安克拉治市接受大陸官方媒體聯合採訪。新華社

據《中國台灣網》消息，在新加坡參加香格里拉對話的大陸前駐美大使崔天凱接受當地媒體採訪時指出，台灣問題並未朝「正確方向」發展，這是中美關係中特別棘手的問題，他「非常擔心」拜登政府正在偏離美國對台「戰略模糊」政策。

崔天凱對新加坡《海峽時報》說，華盛頓似乎偏離了在台灣問題上的政治承諾，包括對台軍售及試圖升級美台政治關係，這是「非常危險和令人擔憂的發展」，可能引發「嚴重後果」。

崔天凱在採訪中還表示，台灣是中國一部分，是中國的一個省。「所以，統一就是我們的目標，我們正在為和平統一盡最大努力」。但他強調，在最壞情況下，「如果台灣真走向獨立，我們別無選擇，只能動用一切力量阻止台灣從國家分裂出去」。

出席香格里拉對話的大陸國務委員兼國防部長魏鳳和，10日與美國國防部長奧斯丁會談時也指出，「台灣是中國的台灣」，中國政府和軍隊將堅決粉碎任何台獨圖謀、堅決維護祖國統一。

在12日演說中，魏鳳和重申，台灣問題是中國的內政，祖國統一是絕對要實現的。他並再度警告，如果有人膽敢把台灣分裂出去，「我們一定會不惜一戰、不惜代價，任何人都不要低估中國軍隊的決心意志和強大能力」。

據新華社報導，當地時間6月13日，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問蘇利文在盧森堡會晤時也強調，台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響。

楊潔篪稱，這個風險不僅存在，還會隨著美國大搞「以台制華」、台灣當局大搞「倚美謀獨」而不斷升高。他警告美方，不要有任何誤判和幻想，必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，必須慎重妥善處理涉台問題。

美國 香格里拉 兩岸關係 台獨

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