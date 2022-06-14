裴金佳卸下國台辦副主任 樂玉成改任廣電總局副局長

大陸國務院14日任免國家工作人員。任命原外交部副部長樂玉成為國家廣播電視總局副局長；同時，免去裴金佳的國務院台灣事務辦公室副主任職務，裴已於四月卅日被中共中央組織部任命為退役軍人事務部黨組書記。

據官方新華社報導，大陸國務院免去樂玉成的外交部副部長職務；免去邱啟文的生態環境部副部長職務；免去任洪斌的國務院國有資產監督管理委員會副主任職務；免去唐軍的國家市場監督管理總局副局長職務；免去裴金佳的國務院台灣事務辦公室副主任職務；免去趙昌華的國家移民管理局（中華人民共和國出入境管理局）副局長職務。

另外，任命張碧湧為科技日報社社長。

裴金佳曾任廈門市開元區區長、思明區委書記、副市長，南平市市長、市委書記等職。2015年2月出任廈門市委副書記、市長，2016年9月任廈門市委書記，同年11月任福建省委常委、廈門市委書記。精通閩南語。

2017年10月，裴金佳當選為十九屆中央候補委員。2018年11月，出任中共中央台辦、國務院台辦副主任，直至四月卅日職務調整。

外界認為，裴金佳有可能成為二十屆中央委員。