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裴金佳卸下國台辦副主任 樂玉成改任廣電總局副局長

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部副部長樂玉成改任國家廣播電視總局副局長。（微博照片）
大陸外交部副部長樂玉成改任國家廣播電視總局副局長。（微博照片）

大陸國務院14日任免國家工作人員。任命原外交部副部長樂玉成為國家廣播電視總局副局長；同時，免去裴金佳的國務院台灣事務辦公室副主任職務，裴已於四月卅日被中共中央組織部任命為退役軍人事務部黨組書記。

據官方新華社報導，大陸國務院免去樂玉成的外交部副部長職務；免去邱啟文的生態環境部副部長職務；免去任洪斌的國務院國有資產監督管理委員會副主任職務；免去唐軍的國家市場監督管理總局副局長職務；免去裴金佳的國務院台灣事務辦公室副主任職務；免去趙昌華的國家移民管理局（中華人民共和國出入境管理局）副局長職務。

另外，任命張碧湧為科技日報社社長。

裴金佳曾任廈門市開元區區長、思明區委書記、副市長，南平市市長、市委書記等職。2015年2月出任廈門市委副書記、市長，2016年9月任廈門市委書記，同年11月任福建省委常委、廈門市委書記。精通閩南語。

2017年10月，裴金佳當選為十九屆中央候補委員。2018年11月，出任中共中央台辦、國務院台辦副主任，直至四月卅日職務調整。

外界認為，裴金佳有可能成為二十屆中央委員。

樂玉成，1963年6月生，江蘇省人，大學畢業。曾任大陸外交部駐俄參贊、規劃司司長、部長助理、駐印度大使、中央外事工作領導小組辦公室副主任及中央外事工作委員會辦公室副主任、2018年起作大陸外交部副部長。

大陸國務院台辦副主任裴金佳已於四月卅日出任退役軍人事務部黨組書記，並於今日卸下國台辦副主任職務。（廈門日報網）
大陸國務院台辦副主任裴金佳已於四月卅日出任退役軍人事務部黨組書記，並於今日卸下國台辦副主任職務。（廈門日報網）

國務院 外交部 廈門

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