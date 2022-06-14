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楊潔篪：台灣是中美關係政治基礎處理不好 將有顛覆影響

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
楊潔篪6月13日與美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）在盧森堡舉行會晤。圖/微博照片
楊潔篪6月13日與美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）在盧森堡舉行會晤。圖/微博照片

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪指出，中國內政不容他國干涉，任何阻撓、破壞中國國家統一的行為都必將徹底失敗。台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響。

楊潔篪6月13日與美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）在盧森堡會晤。雙方就中美關係和其他共同關心的問題進行坦誠、深入、建設性的溝通和交流。

據新華社，楊潔篪和沙利文同意以落實好兩國元首達成的重要共識為主線，加強接觸對話、減少誤解誤判、妥善管控分歧。雙方均認為保持溝通渠道順暢是必要和有益。

楊潔篪指出，美方在一段時間以來，執意加大對華全方位遏制打壓，這不僅解決不了美國自身面臨的問題，反而致使中美關係陷入十分困難的境地，極大損害了兩國在雙邊領域的交流與合作，這一局面不符合中美雙方和世界各國的利益。

他又指出，中美關係處在關鍵十字路口。中方堅決反對以競爭定義中美關係。美方應端正對華戰略認知，作出正確抉擇，把總統拜登（Joe Biden）的「四不一無意」表態轉化為實際行動，同中方相向而行，切實落實兩國元首重要共識。

楊潔篪強調，在捍衛國家主權和領土完整問題上，中方立場毫不含糊、堅定不移。他表示，美方不要有任何誤判和幻想，必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，必須慎重妥善處理涉台問題。他並就涉新疆、涉香港、涉西藏、南海以及人權、宗教等問題闡明中方嚴正立場。

楊潔篪 美國

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