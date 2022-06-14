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張晨光陸直播曾被罵哭　低調回台近況曝光

陸委會主委邱太三確診

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
陸委會主委邱太三。（本報系資料照）
陸委會主委邱太三。（本報系資料照）

繼陳時中、陳吉仲等內閣閣員確診後，大陸委員會今（14）日表示，邱太三主委因自覺有相關症狀，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性，昨透過通訊診療判定為確診，將進行居家照護，邱主委已接種三劑疫苗，目前症狀輕微，身體狀況良好。

陸委會指出，邱主委居家照護期間將透過電話、視訊方式，持續掌握該會各項工作推動進度。

據中央社上月二十八日指出，大陸委員會主委邱太三、副主委邱垂正因接觸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，正接受居家隔離。

邱垂正原排定28日上午出席立法院第10屆第5會期外交及國防委員會第7次全體委員會議，在會中做「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」報告。但臨時改由陸委會副主委李麗珍出席報告及備詢。

外交及國防委員會召委羅致政在會中表示，邱太三和邱垂正都因接觸確診者，正接受居家隔離。羅致政之後提到，確診者為邱太三的隨行人員。

新冠肺炎 COVID-19

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