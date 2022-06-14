唐山打人案疑犯陳繼志是刑案逃犯 專案組調查中

唐山打人事件中據稱有多名疑犯有前科，其中主犯陳繼志涉及2015年的一宗刑事案件，涉嫌「刑拘在逃」。此次陳繼志被捕時，是否仍是逃犯？廊坊市公安局廣陽分局刑警14日上午表示，目前專案組正在調查中。

據齊魯晚報，據唐山警方發出的相關通報顯示，打人案件中，主犯為陳繼志和劉濤。

報導稱，一篇曾在2019年7月發布、標題為「110那些事——光明里派出所抓獲一名涉嫌非法拘禁的網上逃犯」的文章。在該文章提及了一宗發生在2015年12月13日的案件，該案件中兩名犯罪疑犯名字為陳繼志和劉某。

裁判書顯示，2015年12月12日傍晚6時許，在唐山市路北區聞新園小區，被告人劉某夥同他人（身份尚未查清），以追討索要抵押車輛的債務為由，被告人劉某使用軚盤鎖對被害人商某的頭部等部位實施毆打，致使其額骨凹陷粉碎性骨折，腦組織挫裂傷，尺骨粉碎性骨折，額頂部跨髮際瘢痕按「係數相加」辦法計算後所得數值大於1。後被告人劉某等人將其強行帶上車牌號為×××的黑色帕薩特離開，將被害人商某帶到陳繼志（刑拘在逃）位於開平東外環的廠房大院內。至次日12時許，被害人商某趁人不備逃脫並報警。經鑒定，被害人商某的傷情為輕傷一級。

2018年3月21日，犯罪嫌疑人劉某被唐山市公安局路北分局依法刑事拘留。2018年4月27日，唐山市路北區人民檢察院以涉嫌故意傷害罪對劉某批准逮捕。之後，2018年12月20日，唐山市路北區人民法院認定劉某已構成故意傷害罪，依法判處劉某有期徒刑2年零一個月。事後，劉某提起上訴，2019年3月11日，唐山市中級人民法院終審裁定，駁回上訴，維持原判。

在2015年的這宗故意傷害案中，兩份判決書中均提到陳繼志，並且標註為「刑拘在逃」。

所謂的「刑拘在逃」是指公安機關經查證針對犯罪嫌疑人所犯有的罪行已經下達《刑事拘留證》，但犯罪嫌疑人為逃避刑事責任而潛逃，公安機關對於這種人員通常會進行網上追逃。

如此一來，2019年3月11日終審判決時，陳繼志依舊處於刑拘在逃，但在裁判書資料庫發現自2019年3月11日終審判決後，並不存在對陳繼志的刑事訴訟。難道2019年3月11日之後，陳繼志的「逃犯」之名被撤銷？又或者是2019年3月11日至今，逃犯陳繼志就未被公安機關逮捕？如果逃犯陳繼志一直未被抓獲的話，那麼，此次唐山打人案件，警方逮捕陳繼志時，他不僅是該案件的犯罪嫌疑人，是否還是一名在逃逃犯？

對此，廊坊市公安局廣陽分局刑警大隊表示，這個案件是歸該刑警大隊管，「專案組」正在調查具體情況，隨著該案件的調查，相關情況會及時向社會公布。

13日晚，大陸最高檢察院發文表示，此案將從重從嚴處理。