習近平要求大學就業數據要紮實：不能弄虛作假亂拉紅線

中共總書記習近平上週三（6月8日）到四川宜賓學院考察大學畢業生就業工作時指出，就業數據要紮紮實實，反映真實情況。為了追求高就業率，弄虛作假，搞「拉郎配」（亂拉紅線），簽了再說，這樣不行，不能糊弄上級部門，更不能糊弄學生。

根據人民日報報導，習近平說：「黨中央十分關心民生工作，民生首先是就業，我們對大學畢業生就業問題特別關心。」

習近平嚴肅指出，「現在有些學校為了追求高就業率，弄虛作假，搞『拉郎配』，簽了再說。這樣不行，不能糊弄上級部門，更不能糊弄學生。」

習近平對即將走出校門、走進社會的青年學子強調，要弘揚社會主義核心價值觀，努力做到德智體美勞全面發展。勞動最光榮，大家的幸福生活是靠勞動創造的，一夜暴富、一夜成名是不現實的。大學生就業要懷著一顆平實之心，綜合考慮自身條件和社會需求，防止高不成、低不就。

習近平同時也對當地黨委、政府和學校負責人指出，高等教育不斷普及，這是大勢所趨。國家發展方方面面都需要人才，關鍵是要提高人的素質。學校專業設置、學生知識結構要同社會就業結構相匹配，同時要給予人才應有的地位和待遇。

習近平在此次考察中還說，要高效做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作，堅決克服目前經濟發展面臨的一些困難，做好就業、社會保障、貧困群眾幫扶等方面的工作，做好維護社會穩定各項工作，保持人心穩定，保持社會大局穩定。

他在考察當地一家民營企業時說，「集中精力把自己的事情辦好，不管風雲變幻，無論風吹浪打，我自巋然不動。14億多中國人民、9500多萬黨員，守好我們的崗位，做好我們的本職工作，為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興作出自己應有的貢獻」。

中國大陸經濟增長步伐放緩，多個經濟大省接連受到疫情衝擊，中國今年將在就業崗位需求迅速緊縮的情況下，迎來人數最龐大的一屆大學畢業生，人數達到1076萬人，首次突破千萬大關。

大陸教育部本月初召開大學畢業生就業工作調度會強調，不准以任何方式強迫、誘導畢業生簽訂就業協議和勞動合同，不准將畢業證書、學位證書發放與畢業生簽約掛鉤，不准以戶檔託管為由勸說畢業生簽訂虛假就業協議，不准將畢業生頂崗實習、見習證明材料作為就業證明材料。對任何形式的弄虛作假行為，堅持發現一起、查處一起。