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紐西蘭外長：紐堅持一中政策 雙方開展多項合作項目

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
紐西蘭外長馬胡塔是紐西蘭第一位土著出身的外長。（路透資料照）
紐西蘭外長馬胡塔是紐西蘭第一位土著出身的外長。（路透資料照）

大陸國務委員兼外長王毅13日與紐西蘭外長馬胡塔視頻會晤。馬胡塔說，紐西蘭長期堅持一個中國政策，讚賞中方尊重紐奉行的獨立外交政策。

以美英加澳紐組成的「五眼聯盟」（情報分享聯盟）中屬紐西蘭對中國大陸的態度最為友好。馬胡塔是紐西蘭第一位出身自土著原住民的外長，她曾說，不贊同「五眼聯盟」向中國施壓，並希望與中國建立更成熟的關係 。紐西蘭的對中政策近年經常與其他四國背道而馳，被大陸網友解讀「五眼變四眼」。

新華社報導，馬胡塔表示，新中（紐中）建交50週年是兩國關係中的大事，紐西蘭致力於發展紐中全面戰略夥伴關係，推動雙方經貿等領域務實合作與人文交流。紐西蘭長期堅持一個中國政策，讚賞中方尊重紐奉行獨立外交政策。紐中可以通過對話實現共同目標，就應對氣候變化、抗擊疫情、促進地區發展繁榮等領域開展合作。

王毅表示，中紐建交半個世紀以來，中紐關係歷經國際風雲變幻，成為不同社會制度、歷史文化、發展階段國家合作共贏的成功範例。中紐關係創造了諸多「第一」，在中國同發達國家關係上發揮了引領作用。中方讚賞紐西蘭政府一貫奉行積極務實的對華政策，並把對華關係作為對外關係的主要方向之一。中國重視紐西蘭的地位和作用，始終把紐西蘭視為重要戰略合作夥伴，對兩國關係前景充滿信心。

王毅說，雙方交往50年最重要的經驗就是相互尊重。雙方都尊重對方人民所選擇的發展道路，都奉行獨立自主的外交政策，都珍視和倡導多邊主義，都不將自己的意志強加於對方，都堅持不干涉別國的內政。這些寶貴經驗值得堅持和弘揚。

王毅表示，雙方要實施好中紐自貿協定升級議定書，用好中紐氣候變化部長級對話，加快實現綠色復甦。

王毅說，中國同太平洋島國交流合作由來已久、蓬勃開展，是南南合作的重要組成部分。作為最大的發展中國家，中國願同建交島國分享自身發展機遇，幫助建交島國加快發展。紐西蘭是地區多邊主義的旗手，始終致力於地區和平與穩定。中國尊重紐西蘭與太平洋島國的傳統聯繫，尊重地區既有合作機制。中國同太平洋建交島國的合作同地區既有的安排完全可以並行不悖，互為補充。根據島國的願望，中方願繼續同新方開展更多三方、多方合作項目，共同打造開放包容、團結合作的南太。

紐西蘭 王毅

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